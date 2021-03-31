Хроника коронавируса на 31 марта: за сутки заболели 540 тысяч человек по всему миру

По состоянию на среду, 31 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 128,7 млн человек. За минувший день выявили 540 713 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 103,9 млн.

Больше всего новых больных COVID-19 вчера зафиксировали в Бразилии – 89 тыс., США – 62 тыс. и Индии – 53 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии выявлено 1 644 063 заражения, из них 31 954 человека умерли от последствий болезни, однако 1 300 625 вылечились.

Глава Минздрава заявил, что "британский" штамм коронавируса сегодня фактически терроризирует Украину, поэтому на передний план выходит необходимость постковидной реабилитации.

В Черновцах от COVID-19 вылечили 100-летнюю пациентку.

Украина переживает самый тяжелый период от начала пандемии, а текущая волна COVID-19 по интенсивности где-то в пять раз тяжелее осенней, сказала Голубовская.

Украине не обойтись без локдауна, поскольку другими способами противодействовать распространению коронавируса уже невозможно. Об этом заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская.