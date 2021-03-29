Хроника коронавируса на 29 марта: от COVID-19 скончались почти 3 млн человек

По состоянию на понедельник, 29 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 127,7 млн человек. За минувший день выявили 485 732 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 22 млн человек, 93 тысячи из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,79 млн пациентов. При этом выздоровели более 102 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Индии – 68 тыс., США – 44 тыс. и Индии – 44 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине с начала пандемии выявлено 1 644 063 заражение, из них 31 954 человека умерли от последствий болезни, однако 1 300 625 вылечились.

Десять областей Украины остаются в наихудшей, "красной" карантинной зоне. Индикаторные показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 опубликовал Минздрав.

Ольга Голубовская, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины рассказала о ситуации с коронавирусом в Украине. По ее словам, никогда еще в стране не умирало такое количество людей за короткий промежуток времени.