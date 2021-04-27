Хроника коронавируса на 27 апреля: с начала пандемии заболели почти 150 млн человек

По состоянию на вторник, 27 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 148,4 млн человек. За минувший день выявили 671 934 новых инфицированных, умерли еще 10 749. Всего от болезни скончались более 3,1 млн пациентов.

При этом выздоровели 126,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 319 тыс., США – 47 тыс. и Турции – 37 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии подтверждено 2 030 333 заражения, из них 42 518 человек умерли от последствий болезни, однако 1 579 438 вылечились.

Зеленский заявил, что скопление верующих в храмах в предпасхальные дни и на Пасху могут привести к вспышке новой волны пандемии COVID-19 в Украине .

В двух областях Украины критическая ситуация в интенсивных отделениях из-за COVID-19.

По Украине больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 загружены на 52%, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.