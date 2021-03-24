Хроника коронавируса на 24 марта: за сутки COVID-19 заразились почти 500 тысяч человек

Карина Бондаренко Мир 05:30, 24.03.2021 Обновлено: 13:59, 24.03.2021

По состоянию на среду, 24 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 124,7 млн человек. За минувший день выявили 486 240 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,2 млн человек, 91,3 тысячи из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,7 млн пациентов. При этом выздоровели более 100,8 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 84 тыс., США – 58 тыс. и Индии – 47 тыс.

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Пандемия коронавируса в мире.
Worldometers
Заболеваемость коронавирусом в странах мира.
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 24 марта:

  • Канцлер Германии Ангела Меркель решила отказаться от планов так называемого локдауна на Пасху. Как пишет Spiegel, она приняла такое решение после разговора с премьер-министрами федеральных земель. Другие меры по противодействию пандемии, утвержденные 23 марта, должны продолжать существовать.

  • Европейская комиссия намерена запретить вывоз в третьи страны доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, которые производятся на территории Евросоюза.

  • Минздрав 24 марта обновил распределение регионов Украины на уровни эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. Так, в самой легкой "желтой" зоне осталась только Херсонщина.

  • В Украине побит рекорд смертности от коронавируса с начала пандемии.

    В Киеве зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19.

  • По состоянию на утро среды, 24 марта, в Украине официально подтверждено 1 579 906 случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 174обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 5438 пациентов.

  • Украина поднялась на 8 место в мире по распространению COVID-19.

  • Четверо из пяти человек в Великобритании, которые в декабре 2020 года сомневались, соглашаться ли вакцинироваться против коронавируса, к февралю изменили свое мнение.

  • В Минздраве предоставили свежие данные о вакцинации от COVID-19 в Украине. За прошедшие сутки больше всего прививок сделали в нескольких "красных" регионах.

  • В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что предпринимателям и их сотрудникам, которые не смогут работать из-за карантинных ограничений, предусмотрена помощь от государства в размере 8 тысяч гривен.

  • Риновирус, который вызывает простуду, "сильнее" коронавируса и мешает SARS-CoV-2 размножаться в клетках слизистой оболочки дыхательных путей, считают ученые.

  • В Италии за сутки зарегистрировано рекордное количество летальных случаев от коронавируса – 551. Таких показателей в стране не было с января, пишет La Repubblica.

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Мир

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