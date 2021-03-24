Хроника коронавируса на 24 марта: за сутки COVID-19 заразились почти 500 тысяч человек
По состоянию на среду, 24 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 124,7 млн человек. За минувший день выявили 486 240 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,2 млн человек, 91,3 тысячи из них находятся в критическом состоянии.
Всего от болезни скончались более 2,7 млн пациентов. При этом выздоровели более 100,8 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 84 тыс., США – 58 тыс. и Индии – 47 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине с начала пандемии выявлено 1 579 906 заражений, из них 30 773 человека умерли от последствий болезни, однако 1 276 272 вылечились.
Согласно постановлению Кабинета министров от 22 марта, украинцам в "красных" карантинных зонах запретили находиться без индивидуальных средств защиты на улице.
В Украине изменили правила пересечения границы для иностранцев. Теперь у них будут требовать справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19, независимо от того, из страны с каким уровнем распространения коронавируса они будут прибывать.
Главное за 24 марта:
Канцлер Германии Ангела Меркель решила отказаться от планов так называемого локдауна на Пасху. Как пишет Spiegel, она приняла такое решение после разговора с премьер-министрами федеральных земель. Другие меры по противодействию пандемии, утвержденные 23 марта, должны продолжать существовать.
Европейская комиссия намерена запретить вывоз в третьи страны доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, которые производятся на территории Евросоюза.
Минздрав 24 марта обновил распределение регионов Украины на уровни эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. Так, в самой легкой "желтой" зоне осталась только Херсонщина.
В Украине побит рекорд смертности от коронавируса с начала пандемии.
В Киеве зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19.
По состоянию на утро среды, 24 марта, в Украине официально подтверждено 1 579 906 случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 174 – обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 5438 пациентов.
Украина поднялась на 8 место в мире по распространению COVID-19.
Четверо из пяти человек в Великобритании, которые в декабре 2020 года сомневались, соглашаться ли вакцинироваться против коронавируса, к февралю изменили свое мнение.
В Минздраве предоставили свежие данные о вакцинации от COVID-19 в Украине. За прошедшие сутки больше всего прививок сделали в нескольких "красных" регионах.
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что предпринимателям и их сотрудникам, которые не смогут работать из-за карантинных ограничений, предусмотрена помощь от государства в размере 8 тысяч гривен.
Риновирус, который вызывает простуду, "сильнее" коронавируса и мешает SARS-CoV-2 размножаться в клетках слизистой оболочки дыхательных путей, считают ученые.
В Италии за сутки зарегистрировано рекордное количество летальных случаев от коронавируса – 551. Таких показателей в стране не было с января, пишет La Repubblica.