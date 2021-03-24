Хроника коронавируса на 24 марта: за сутки COVID-19 заразились почти 500 тысяч человек

По состоянию на среду, 24 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 124,7 млн человек. За минувший день выявили 486 240 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,2 млн человек, 91,3 тысячи из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,7 млн пациентов. При этом выздоровели более 100,8 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 84 тыс., США – 58 тыс. и Индии – 47 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии выявлено 1 565 732 заражения, из них 30 431 человек умер от последствий болезни, однако 1 268 886 вылечились.

Согласно постановлению Кабинета министров от 22 марта, украинцам в "красных" карантинных зонах запретили находиться без индивидуальных средств защиты на улице .

В Украине изменили правила пересечения границы для иностранцев. Теперь у них будут требовать справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19, независимо от того, из страны с каким уровнем распространения коронавируса они будут прибывать.