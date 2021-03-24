Хроника коронавируса на 24 марта: за сутки COVID-19 заразились почти 500 тысяч человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на среду, 24 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 124,7 млн человек. За минувший день выявили 486 240 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,2 млн человек, 91,3 тысячи из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,7 млн пациентов. При этом выздоровели более 100,8 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 84 тыс., США – 58 тыс. и Индии – 47 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 24 марта:

  • В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что предпринимателям и их сотрудникам, которые не смогут работать из-за карантинных ограничений, предусмотрена помощь от государства в размере 8 тысяч гривен.

  • Риновирус, который вызывает простуду, "сильнее" коронавируса и мешает SARS-CoV-2 размножаться в клетках слизистой оболочки дыхательных путей, считают ученые.

  • В Италии за сутки зарегистрировано рекордное количество летальных случаев от коронавируса – 551. Таких показателей в стране не было с января, пишет La Repubblica.

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