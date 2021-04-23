Хроника коронавируса на 23 апреля: с начала пандемии заразились 145 млн человек
По состоянию на пятницу, 23 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 145,3 млн человек. За минувший день выявили 884 273 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 3 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 123,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 332 тыс., США – 67 тыс. и Турции – 54 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине подтверждены 1 990 353 случая инфицирования, болезнь унесла жизни 41 266 человек, в то же время 1 533 303 ее побороли.
В Украине не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Церкви при этом призвали создать такие условия, которые позволят верующим безопасно посетить храмы во время праздника.
Международный банк реконструкции и развития предоставит Украине 2,5 млрд грн на борьбу с COVID-19, в частности на закупку вакцин.
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение двух недель проработать вопрос инфраструктуры и определить пути финансирования, чтобы создать в Украине лаборатории высокого уровня для разработки своих вакцин против коронавируса.
Индия сообщила о 314 835 новых случаях COVID-19 за минувшие сутки – это самый высокий показатель в мире. Страна переживает вторую и более серьезную волну пандемии, в больницах ощущается острая нехватка кислорода.
В Черновцах с 26 апреля начальные классы переведут на смешанную форму обучения, а средние и старшие пойдут в школы уже в мае.