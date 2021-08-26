Провал "Газпрома" в Высшем земельном суде Дюссельдорфа воспринимается наблюдателями как серьезное поражение "Северного потока - 2". Действительно, теперь, когда судебные решения позволяют использовать только наполовину и сам "Северный поток -2", и ответвление от "Северного потока - 1" - газопровод OPAL, "Газпрому" просто не обойтись без украинского транзита. А это означает, что придется не только качать газ через Украину до окончания срока нынешнего контракта - 2024 года, но и заключать новый. И условия - те, о которых мечтает Владимир Путин и которые он сформулировал на Петербургском экономическом форуме: вы перестаете вооружать вашу армию, а мы вам контракт - так просто не поставишь.

Но мы-то с вами прекрасно понимаем, что все эти обходные газопроводы и затевались с целью обойти Украину. И никакого желания заключать новый контракт о транзите в Кремле не наблюдается. Поэтому "Газпром", конечно же, будет бороться.

Собственно, победы в суде в Дюссельдорфе никто особо и не ожидал. "Северный поток - 2" хотели вывести из-под действия норм газовой директивы Евросоюза только на том основании, что о нем договаривались еще тогда, когда директивы не было. Хотя сама газовая директива четко определяет срок достройки новых газопроводов, которые могут заполняться газом одного оператора только наполовину. Поэтому я вообще не думаю, что в Москве рассчитывали на победу. Скорее - создавали фон, который должен продемонстрировать, как "Газпром" дискриминируют и унижают.

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Следующий шаг российского монополиста - это заявка на получение статуса независимого оператора, который позволит заполнить "Северный поток - 2" и теоретически сделает ненужным украинский транзит. Эта заявка уже подана, но в Германии ее будут рассматривать несколько месяцев и согласовывать с Европейской комиссией. И решение немецкого регулятора может зависеть от того, какой будет политическая ситуация в стране. Проще говоря - какими будут результаты парламентских выборов, каким будет новое немецкое правительство, много ли в нем окажется лоббистов интересов связанного с "Газпромом" бизнеса. Еще проще - социал-демократы или "Зеленые".

Но даже в том случае, если "Северному потоку - 2" статуса независимого оператора не дадут, ничего не закончится. Мы увидим такие маневры, о которых еще и не подозреваем, - вплоть до появления в России новых компаний, которые захотят и смогут - в случае изменения законодательства, разумеется! - поставлять газ в Европу. Да почему новых - можно и старых! Вон сечинская "Роснефть" вполне подойдет на такую роль - и денежки все равно будут течь в один карман, бездонный путинский.

Но настоящим моментом истины будет как раз 2024 год. Год, когда завершается действие транзитного контракта. Вот тогда мы всё и увидим. И поломку газопроводов, по которым поставляется газ через Украину. И незаполненные хранилища. И призывы изменить европейское законодательство в пользу "Газпрома". Зима 2023-2024 годов может оказаться для Европы холодной и дорогой. Но что поделаешь - европейцы сами впустили волка в хлев.

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