Харрис опережает Трампа в экономическом опросе среди молодых американцев

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опередила своего оппонента-республиканца Дональда Трампа в том, кто, по мнению избирателей, будет лучше управлять экономикой. Молодые граждане считают, что политик способна улучшить положение дел в этой сфере более результативно, чем бывший глава государства.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса CNBC/Generation Lab. Так, 69% опрошенных американцев от 18 до 34 лет считают, что экономика ухудшается во время президента Джо Байдена.

При этом большое количество молодежи не называет вице-президента Штатов Харрис виновной в этом.

41% респондентов считают Харрис лучшим кандидатом, который сможет улучшить состояние экономики, в то время как 40% выбрали Трампа. Еще 19% сказали, что экономика будет лучше при ком-то другом, например, называя кандидате от третьей партии Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего.

Опросы показывают, что среди молодых американцев Харрис имеет преимущество над Трампом на 12 пунктов. Если бы президентские выборы проходили сегодня, она бы имела 46% против его 34%, тогда как 21% говорят, что проголосовали бы либо за Кеннеди, либо за другого кандидата.

"Согласно новым данным опроса CNBC, "экономика и стоимость жизни" упоминалась чаще, чем любой другой вопрос, когда респондентов спрашивали, что повлияет на их решения относительно того, за кого голосовать, причем 66% респондентов назвали это в тройке важнейших. На втором месте с 34% – "доступ к абортам и репродуктивные права", за которым следует "насилие/контроль за оружием" с 26%", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Камала Харрис, согласно новым опросам, опередила республиканца Дональда Трампа. Ее кандидатуру выразили готовность поддержать 42% избирателей против 37% у Трампа.

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