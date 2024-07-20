Харрис начала сбор средств на президентскую кампанию Демократической партии: что это значит

В Провинстауне, штат Массачусетс в США сегодня состоится сбор средств на президентскую предвыборную кампанию Демократической партии. Главой сбора средств в Массачусетсе выступит вице-президент США Камала Харрис.

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Финансовые доноры демократов сомневаются в возможности действующего президента Джо Байдена выиграть выборы. Именно поэтому главой сбора средств избрана Харрис, пишет Reuters, ссылающееся на трех участников мероприятия. Как считает агентство, доноры подают сигнал, что готовы объединиться вокруг Харрис в качестве кандидатуры.

Ожидается, что мероприятие привлечет не 800 человек и принесет 2 миллиона долларов. В общей сложности кампания Байдена надеялась в июле собрать в свой фонд около 50 миллионов долларов. Но на сегодня собрано меньше половины от ожидаемой суммы, утверждает издание.

"Мы собираемся выиграть эти выборы. Мы знаем, какого кандидата на этих выборах ставит американский народ на первое место. Это наш президент Джо Байден", – цитирует агентство обращение Харрис к имеющимся и новым, потенциальным донорам партии.

В этом месяце в расписании кампании еще 10 мероприятий по сбору средств.

Напомним, что бывший президент-демократ Билл Клинтон и бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон ранее поддержали решение Байдена остаться в гонке, и активно поощряли доноров остаться с ним. Однако большинство известных демократов наоборот, призывают Байдена отказаться от выборов в пользу другого кандидата.

Как сообщал OBOZ.UA, в настоящее время в Демократической партии США наблюдается определенный раскол. Мы рассказывали, что происходит вокруг выдвижения Байдена и почему все идет к открытому скандалу.