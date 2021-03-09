Губернатор Нью-Йорка попал в секс-скандал: ему грозит импичмент

Губернатор американского штата Нью-Йорк демократ Эндрю Куомо попал в секс-скандал, после чего республиканцы подготовили резолюцию для инициирования процедуры импичмента.

Об этом сообщил лидер республиканцев в нижней палате законодательного собрания Уилл Баркли во время пресс-конференции, передает "ТСН".

"Чтобы руководить этим великим штатом на посту губернатора, необходимы доверие и авторитет. К сожалению, мы сейчас ощущаем, что он это потерял и неспособен руководить. Мы думаем, что сейчас настало время действовать, время начать импичмент", – заявил Баркли.

Так, бывшая сотрудница администрации штата 35-летняя Анна Лисс обвинила Куомо в неподобающем поведении. Ранее две бывшие подчиненные губернатора – Шарлотта Беннет и Линдси Бойлан – заявили, что подверглись сексуальным домогательствам с его стороны. Также Анна Рух, которая не была его подчиненной, обвинила губернатора в неподобающем поведении.

После чего Куомо извинился, но добавил, что пока не собирается уходить в отставку.

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