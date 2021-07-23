Грузинский производитель презервативов с изображением Путина выиграл иск в ЕСПЧ

Грузинская компания-производитель презервативов Aiisa выиграла дело против Грузии в ЕСПЧ в Страсбурге. Европейский суд по правам человека посчитал, что Грузия, наказав бизнес, за якобы неэтическую рекламу, нарушила статьи 10 Конвенции (Свобода выражения мнения).

Ранее на родине владелицу компании Aiisa Ананию Гачечиладзе, как рассказало Эхо Кавказа, посчитали виновной в неэтической рекламе и оштрафовали на 500 лари, что сопоставимо с 150 долларами США. Ее обвинили в том, что, на продукции сексуального характера, выпускаемой на ее предприятии, были изображены политики, исторические персоны Грузии, а также имелись картинки на религиозную тематику.

Издание отметило, что на отдельных презервативах были изображены глава РФ Владимир Путин и бывший Секретарь ЦК КПСС (б) Иосиф Сталин.

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Такое отношение к своей продукции Анания Гачечиладзе посчитала ущемлением прав на свободу самовыражения и решила отстоять собственное мнение в ЕСПЧ. Суд бизнесвумен поддержал.

Так, европейская инстанция пришла к выводу, что национальный суд неоправданно ограничил свободу выражения мнения истца, тем самым нарушил статью 10 Конвенции.

Там посчитали, что на решение национального суда имело слишком большое влияние мнение церкви, ее представление об этике и морали, что "противоречит международным стандартам".

Европейский суд напомнил, что в плюралистическом демократическом обществе те, кто выбирает свободу религии, должны "принять и смириться с отрицанием другими их религиозных убеждений".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины. Причиной жалобы стала статья 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.