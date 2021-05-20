Гроза над Техасом снова изумила сеть небесной красотой. Фото

Сильный шторм и шквальный ветер снова пронеслись над Лаббоком и Амарилло, штат Техас, в результате чего в небе образовались новые облачные узоры. Несмотря на тревогу местного населения из-за ухудшений погоды, фотографии природных явлений снова попали в сеть, вызвав восторженные эмоции.

Снимки грозового неба опубликовало издание LTM. Также СМИ предупредило, что циклон продлится, вероятно, до конца недели, что сулит техасцам не только завораживающее зрелище, но и вполне реальные неприятности.

"Национальная метеорологическая служба спрогнозировала сильные дожди в течение нескольких дней на этой неделе. Это, в свою очередь, может вызвать значительные грозы и наводнения в городах в некоторых частях Техаса, Оклахомы, западного Арканзаса и западной Луизианы", – написало издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, северный циклон прошел над Техасом еще в понедельник. Завораживающие снимки суперячеек в небе успел сделать фотограф Джейсон Вэингарт, пообещав продолжить серию фотографий до конца грозового сезона.