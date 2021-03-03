Известно, что во время Второй Мировой войны Великобритания вынужденно выдвинула на пост премьер-министра Уинстона Черчилля. До этого там были в моде "миротворцы", которые видели в глазах Путина, вернее – Гитлера (какая разница?) мир, альтруизм и филантропию. Но как потом оказалось, эти миротворцы только думали, что смотрели в глаза и что видели там мир, а на самом деле, смотрели они в другое место и мир там не мог находиться по определению

Но в этот самый момент Черчилль, при всей своей неоднозначности, оказался лучшим выбором как для Британии, так и для всего остального мира. Ведь с лета 1940 и капитуляции Франции Британия осталась единственной страной, которая находилась в состоянии войны с Германией. То есть, она стала последним бастионом нормального мира, который оказался Гитлеру не по зубам.

Тем не менее, как и положено главе государства, он жестко исходил из интересов своей страны и часто – жертвовал интересами других рад блага Британии. Именно это является "оборотной стороной медали" всего времени правления Черчилля. Ранее мы уже писали о том, как Черчилль сдал интересы Польши на Ялтинской конференции, но его цинизм взялся не на ровном месте и скорее всего, связан с теми кульбитами, которые демонстрировал самый плотный (еще недавно) союзник – Франция.

Она не просто капитулировала на ровном месте, но Германия получила ее ресурсы для усиления своих позиций на континенте. Между прочим, большая часть авиационных налетов, которые осуществляли самолеты Люфтваффе, выполнялись с территории Франции, а "волчьи стаи" субмарин, терзавших конвои, идущие из США и колоний, полностью базировались на французских базах.

В общем, природу скептицизма Черчилля понять не трудно и его мера цинизма тоже не требует каких-то сложных пояснений. В итоге, Черчилль недолюбливал Францию и ее руководство, а Франция – его, поскольку у нее не нашлось лидера, который в критический момент смог бы взять руль в свои руки и увести страну от позора. То, что сейчас навешивают на Де Голля – декорации, поскольку это уже после войны он стал великим борцом и лидером нации. А пока шла война, он был – никто, с формальной точки зрения, поскольку официально Франция капитулировала перед Германией и действовала в ее интересах. А небольшая горстка военных, которых даже не хватило для формирования дивизии, было все, что не сдалось на милость победителя.

Поэтому памятник Черчиллю в Париже, у Малого Елисейского дворца, может найти лишь тот, кто знает, что ищет. Его вид и место, где он установлен, создает впечатление о том, что не поставить памятник было нельзя, но поставив его, надо было спрятать так, чтобы это не было уж слишком очевидно. Поэтому если вас занесет пешком двигаться от Дома Инвалидов в сторону Елисейских Полей, то после пересечения Сены по мосту Александра 3, поглядывайте направо. Перед зданием дворца увидите темную глыбу памятника. Это и есть их дань уважения этому великому деятелю ХХ века.

Но как не крути, Черчилль был талантливым человеком и как это обычно бывает, его место в истории затмевает его талант, оставляя его в тени политической славы. А ведь Черчилль занимался живописью и прямо сейчас его картины торгуются за миллионы долларов. На заглавном фото видна его картина из коллекции Анджелины Джоли "Башня мечети Кутубия". На аукционе Christie’s в Лондоне она недавно была продана за 8 285 000 фунтов (11 590 715 долларов США), хотя предпродажная оценка составляла от 1,5 до 2,5 миллионов фунтов, а предыдущая рекордная цена на картину Черчилля составляла чуть менее 1,8 миллиона фунтов.

Это единственная картина, которую Черчилль смог закончить за время войны и он подарил ее президенту США Рузвельту, во время их встречи в Касабланке, Марокко, откуда началась масштабная десантная операция США, которая привела к освобождению Северной Африки, а потом – Сицилии и Италии. Картина прошла через несколько рук, прежде чем Джоли выставила ее на аукцион. В общем, если у человека есть талант, то он проявится обязательно, что и подтверждает история Черчилля. И вот для сравнения, шедевр Путина.

Не правда ли, тут – тоже заметен талант. Это изображение кошки, нарисованной Путиным, прямо перекликается с тем, что он сделал со своей страной и что творит в мире. Оно и понятно, ведь если мы говорим о том, что талантливый человек проявляет свой талант во всем, то с точностью до наоборот это же самое демонстрирует и ублюдок. Он ублюдочен во всем.

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