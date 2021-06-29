Госдеп США призвал американцев не посещать Россию: названы пять главных угроз

Государственный департамент США призвал своих граждан не посещать Россию из-за опасений безопасности. Среди главных угроз названы: терроризм, преследование со стороны российских государственных органов безопасности, ограниченные возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в РФ и произвольное соблюдения местного законодательства. Кроме того, в России действуют ограничения из-за пандемии COVID-19.

На сайте Госдепа названы регионы РФ, куда американцам не стоит отправляться. Это Северный Кавказ и Чечня, где есть угроза терроризма, похищения людей и риск гражданских беспорядков. Также американцев призвали не посещать временно оккупированный Крым, поскольку государственным служащим США запрещено ездить на аннексированный полуостров для оказания любой дипломатической помощи.

"Граждане США подвергались произвольным допросам и угрозам со стороны российских должностных лиц и могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства. Все государственные служащие США должны тщательно продумать необходимость поездки в Россию", – отмечено в сообщении.

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В Госдепе подчеркнули, что российские службы безопасности арестовывали граждан США по надуманным обвинениям, отказывали им в справедливом и прозрачном обращении и осуждали их на тайных судах или без представления доказательств.

Кроме того, российские официальные лица могут необоснованно откладывать предоставление консульской помощи США задержанным американцам. При этом российские власти произвольно применяют местные законы в отношении религиозных деятелей, являющихся гражданами США, открывая против них уголовные дела.

Также американцам следует избегать поездок в Россию для выполнения работы или волонтерства в неправительственных организациях, которые могут признаны в РФ "нежелательными".

В Госдепе добавили, что права на мирные собрания и свободу выражения мнения в РФ не гарантируются, и гражданам США следует избегать любых политических или социальных протестов.

"Террористические группы, транснациональные и местные террористические организации, а также лица, вдохновленные экстремистской идеологией, продолжают замышлять возможные теракты в России. Террористы могут атаковать без предупреждения или практически без предупреждения, нацеливаясь на туристические места, транспортные узлы, рынки и прочие объекты", – говорится в предупреждении.

Американцам сообщили, что в стране бушует пандемия коронавируса и действуют ограничения на въезд граждан США в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Госдепе США заявили о продолжении санкций против "Северного потока-2".