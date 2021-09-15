Гордон о Лукашенко: мне кажется, что у него плохо со здоровьем, возможно, не без воздействия 'друзей'

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что у Александра Лукашенко прослеживаются "проблемы со здоровьем". По мнению медийщика, к этом могут быть причастны его российские "друзья".

Как рассказал в эфире программы Время Голованова на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон, он уже некоторое время наблюдает за самопровозглашенным президентом Беларуси и пришел к выводу, что у того "плохо со здоровьем". При этом Гордон отметил, что ухудшиться самочувствие Лукашенко могли именно из-за некоего влияния на него его "друзей" из России.

"Мы все знаем, как они могут испортить здоровье. Об этом весь мир знает. Вы думаете, Путину нужен Лукашенко? Нет. Ему нужно поставить во главе соседней республики кого-то, кто бы не раздражал белорусов и в то же время, чтобы этот человек четко плыл в фарватере России", – сказал журналист.

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Гордон посоветовал Лукашенко обратить внимание на его слова и усилить собственную охрану.

"Видно невооруженным глазом, что он сдает. Он стал тяжело ходить, у него нездоровый румянец, что говорит о повышенном давлении. Там есть целый ряд вопросов – теоретически и то, о чем я сказал", – добавил Гордон.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусская оппозиция заявляет, что Лукашенко пребывает в "режиме выживания", и денег на заявленное для покупки вооружение у Минска нет.