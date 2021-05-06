Главы Минобороны ЕС обсудят ситуацию агрессии РФ на границе Украины

В четверг, 6 мая, министры обороны стран-членов Евросоюза обсудят ситуацию на границе Украины с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС. Отмечается, что высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель проинформирует о ситуации на восточной границе Украины, в африканском регионе Сахель и о развитии ситуации в Мозамбике.

"Высокий представитель ЕС остановится на текущей ситуации на восточной границе Украины на фоне последнего военного наращивания России", – говорится в сообщении.

Помимо этого состоится неформальное обсуждение с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом оперативного участия в регионах, представляющих общий интерес для ЕС и НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили отношения с Россией на встрече в Лондоне. Дипломаты подняли тему РФ в свете недавнего наращивания военного присутствия в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной.

Добавим, что Россия отозвала от границы с Украиной лишь несколько тысяч военнослужащих, до сих пор там остаются около 80 тысяч военных РФ.