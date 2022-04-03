Глава МИД Греции прибудет с визитом в Одессу: дипломат доставит гуманитарную помощь

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в ближайшее время прибудет в Украину. Он возглавит гуманитарную миссию, которая направляется в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Дипломат намерен доставить помощь муниципальным властям города.

Также целью визита является создание постоянного механизма распределения гуманитарной помощи, встреча с членами греческой общины.

Дендиас намерен возобновить работу Генерального консульства Греции в Одессе, а также посетить и оценить состояния объектов, неразрывно связанных с греческой историей, таких как Музей общества дружбы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, власти Греции заявил, что готовы за свой счет отстроить детскую больницу с родильным отделением в Мариуполе, на которую российские оккупанты сбросили фугасные авиационные бомбы ФАБ-1000.

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