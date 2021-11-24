Глава МИД Эстонии о войсках РФ у границ Украины: опасения усиливаются, важно, чтобы не было эскалации

Власти Эстонии всерьез обеспокоены наращиванием военной группировки России вдоль границы с Украиной. В стране не исключают, что президент страны-агрессора планирует вторжение в Украину.

Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс в интервью DW 24 ноября. По ее словам, опасения из-за вторжения России усиливаются и Эстония должна продолжать поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

"Для нас важно, чтобы не было дополнительной эскалации военного конфликта, который мы наблюдаем в Украине уже восемь лет", – подчеркнула Лийметс.

Видео дня

Также министр МИД Эстонии отметила, что нашей стране не хватает гарантий безопасности, которые имеются у Эстонии как члена НАТО, попутно выразив благодарность союзникам по альянсу за поддержку и приверженность обеспечению безопасности в регионе.

Напомним, из-за миграционного кризиса на границе ЕС страны, граничащие с Россией и Беларусью, начали строительство дополнительных заграждений, которые бы осложнили путь для нелегалов попасть на территорию Евросоюза. В частности, Эстония 20 ноября возводить временные пограничные ограждения на восточной границе с РФ.

Как отметил заместитель гендиректора PPA Эгерт Беличев, проведенные ранее на тренировочном собрании учения дали эстонцам ценный опыт по охране границы.

"Пока миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но если оно изменится, быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной иммиграции и всей операции по охране границы", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL: