Глава Еврокомиссии отказалась от приглашения Зеленского в Киев и подверглась критике

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отказалась от приглашения украинского лидера Владимира Зеленского посетить Киев по случаю празднования 30-й годовщины независимости Украины, а также для участия в инаугурационном саммите "Крымской платформы". Поступок политика раскритиковали, обвинив ее в нарушении протокола и недостаточной поддержке нашей страны.

Об этом говорится в материале Politico. Отмечается, что отклонения такого приглашения может вызвать сомнения в решимости фон дер Ляен продемонстрировать поддержку украинскому государству в то время, когда Россия собирает на своей границе наибольшее количество войск с 2014 года.

В частности, дипломатов в ЕС обеспокоило то, что отказ в ответ на письмо Зеленского поступил от имени главы кабинета фон дер Ляен Бьорна Зайберта, а не от нее самой, как это предусмотрено протоколом. Там же причиной назвали слишком загруженную повестку дня. Это вызвало вопросы у официальных лиц, поскольку упомянутые события в Киеве назначены на 23 и 24 августа – время, когда Брюссель и институты ЕС на летних каникулах.

"К сожалению, президент не может дать положительный ответ на приглашение из-за особо напряженной повестки дня в указанные дни. Заранее благодарю за понимание", – цитирует издание письмо Зайберта от 7 апреля.

Со своей стороны главный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что "не имеет комментариев по переписке между Еврокомиссией и властями третьих стран".

Издание отмечает, что отклонение приглашения Зеленского также подчеркивает непростые отношения и разные подходы к внешней политике между фон дер Ляен и другим высокопоставленным чиновником ЕС, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Как известно, Зеленский пригласил его на мероприятия по случаю независимости Украины в Киев во время официального визита Мишеля в марте, когда он отправился на линию столкновения на Донбассе. По словам официальных лиц ЕС, европейский политик пообещал приложить все усилия, чтобы принять участие в мероприятиях в Украине, и сказал, что при необходимости изменит свои планы на летние каникулы.

"Важно продемонстрировать поддержку Украине, особенно в это время. Мы нужны Зеленскому", – пояснил один из чиновников ЕС, имея в виду нынешнее наращивание российских войск.

Другие официальные лица ЕС заявили, что решение фон дер Ляен не присутствовать на праздновании Дня независимости осложнило попытки запланировать заседание Совета ЕС-Украина, которое должно состояться в нашей стране и которое представители РФ надеялись провести в то же время.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта Урсула фон дер Ляен провела первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого они затронули ситуацию в Украине. О чем говорилось в контексте нашего государства, неизвестно, но отмечалось, что политики "разделяют стратегический взгляд на Россию".