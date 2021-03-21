Глава BioNTech заявил о снятии локдауна в Европе и США до конца лета

Генеральный директор компании BioNTech, которая занимается разработкой вакцин, Угур Шахин высказал предположение, что к концу августа 2021 года во многих странах Европы, а также США не нужно будет сохранять локдаун.

Однако ограничительные карантинные меры останутся еще долго. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

"Во многих странах Европы и в США мы, вероятно, к концу лета будем в ситуации, когда больше не нужен будет локдаун", – отметил Шахин.

При этом, по его словам, человечество сможет восстановить "контроль над ситуацией" не ранее чем через год. Важными помощниками на этом пути он назвал врачей общей практики.

"Вирус никуда не денется... Понятно, что в таком кризисе не все будет гладко. Но если вы привлечете врачей общей практики и медицинский персонал, тогда не составит труда вакцинировать 80 миллионов человек один раз в год", – убежден Шахин.

Как сообщал OBOZREVATEL: