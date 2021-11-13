Франция предупредила РФ о "серьезных последствиях" в случае наступления на Украину

Правительство Франции озвучило России обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Украине. Глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу предупредили о "серьезных последствиях", если страна предпримет новые попытки посягательств на территориальную целостность Украины.

Об этом шла речь в пятницу, 12 ноября, во время встречи министра иностранных дел Франции Жана-Ив Ле Дриана и министра вооруженных сил Флоренса Парли с российской стороной. Об итогах переговоров проинформировала пресс-служба французского МИД. Встречу там назвали "частью твердого и жесткого диалога" между двумя странами.

"Оба министра [Жан-Ив Ле Дриан и Флоренс Парли] выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в Украине и четко предупредили о серьезных последствиях, которые могут иметь любые новые попытки подорвать территориальную целостность Украины", – сказано на сайте внешнеполитического ведомства.

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Кроме того, РФ призвали возобновить Нормандские переговоры и договориться о проведении такой встречи в ближайшем будущем "в соответствии с обязательствами президента РФ Владимира Путина".

Министры напомнили России и об обязательствах страны в рамках ОБСЕ. Они касаются "прозрачности передвижения и деятельности военных и полного осуществления предусмотренных мер по укреплению доверия и транспарентности".

Напомним:

недавно в Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, заявили, что США предупредили ЕС об опасности нового вторжения войск России в Украину.

Кроме того, Пентагон заметил наращивание активности военных РФ недалеко от границы с Украиной.

13 ноября Путин, отвечая на соответствующий вопрос во время интервью, сказал, что о таких публикациях он ранее не знал. Заявления о вероятном вторжении он назвал "алармистскими". Этот термин обозначает склонность к распространению тревожных и/или необоснованных слухов, настроений.

Как писал OBOZREVATEL, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк напомнил, что в ЕС в 2015 году не поддержали проект строительства границы Украины с Россией "Стена".