Финляндия планирует укрепить ограждения на границе с Россией : также в стране опасаются 'гибридных атак'

Финляндия собирается укрепить ограждение на опасных участках 1343-километровой границы с Россией. Работы запланированы в связи с результатами нового отчета безопасности, опубликованного в средине апреля. Он указывает на повышенный риск вторжения РФ на территорию страны.

Об этом сообщило местное издание MTV Uutiset. Отмечается, что соответствующие решения должны приниматься на самом высоком уровне.

Это подтверждает и командир пограничной службы Северной Карелии полковник Марко Турунен. "Начать строительство заборов на восточной границе тили на важнейших участках, или же шире – важное решение. Это серьезное изменение в нашей системе обороны, и поэтому требует согласования на самом высоком уровне", – отмечает он.

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По словам военного, проверки существующих ограждений проводятся только на бумаге. Однако власти знают об имеющихся проблемах с безопасностью и могут все достаточно быстро изменить.

Министр внутренних дел Криста Микконен объясняет ситуацию: "Для того чтобы поддерживать безопасность границы, необходимо повысить эффективность работы Финляндии, а также повысить готовность к кризисам. Это включает, среди прочего, закупку важнейших материалов, киберэкспертизу, инфраструктуру и технологии контроля в зонах риска восточной границы".

Также в МВД отметили, что страна не исключает риска гибридных атак со стороны России. В первую очередь, речь идет о большом потоке "искателей убежища" на финской границе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после того, как Финляндия решила вступить в НАТО, Россия назвала страну "потенциальным противником".