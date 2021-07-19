В Беларуси фермеры давят грузовиками урожай огурцов. Видео

В белорусском агрогородке Ольшаны, который также называют "огуречной столицей", фермеры давят огурцы под колесами грузовиков и фур в знак протеста. Они утверждают, что их труд обесценился.

В интернет попало видео, которое фермер снял в процессе уничтожения урожая. В ролике мужчина снимал на камеру уже подавленные под колесами машины огурцы и одновременно топтал их ногами. Свое недовольство ценой он выражал исключительно матерными словами. Видео опубликовано на YouTube-канале "Першы Рэгіён".

В Столинском районе Брестской области оптовая цена на огурцы упала на 10 копеек за килограмм, и не окупиться даже за расходы на их выращивание.

Меньше месяца назад закупочные цены на огурцы в Ольшанах были по 40 копеек. В то время как в на рынке Бреста огурцы можно купить за цену от 1 до 1,5 рубля (11-16 грн - ред.) в розницу.

Ранее огурцы из Беларуси вывозили в Россию. Однако после того, как перекрыли границы, фермы страны претерпевают переизбыток урожая.

Как оказалось, подобная ситуация с белорусским урожаем случается не впервые. В 2019 году на фермерских полях пропадала клубника, ее цена за килограмм составляла всего 30 копеек.

Как сообщил OBOZREVATEL ранее, в Украине фермеры уничтожают урожай знаменитой мелитопольской черешни из-за низкого спроса.