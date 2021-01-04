ФБР создаст подразделение по борьбе с коррупцией в странах бывшего СССР

Федеральное бюро расследований США расширило количество подразделений, которые будут расследовать коррупцию и отмывание денег, одно из них займется в том числе и странами постсоветского пространства.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. С 2021 года начнут функционировать ещё три новых подразделения ФБР в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне.

Одно из них будет ориентировано на борьбу с международными схемами отмывания денег и нарушениями антикоррупционного законодательства в Восточной Европе, странах Балтии и на постсоветском пространстве.

Издание напомнило, что в 2019 году в Майами ФБР открыло офис, нацеленный на работу со странами Латинской Америки.

Его сотрудники помогают бороться со взяточничеством за рубежом путем применения американского Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA), а также с разворовыванием государственных средств, применяя американские правила по борьбе с отмыванием денег.

Команда Майами работала как минимум над пятью делами, некоторые из которых вызвали большой резонанс в 2020 году.

"ФБР участвовало в этих расследованиях в течение многих лет, и, похоже, оно играет более широкую и целенаправленную роль с лучшими ресурсами, особенно в вопросах FCPA", – сказал Маттесон Эллис, адвокат, специализирующийся на соблюдении международных норм в области борьбы с коррупцией и правоприменении в Miller & Chevalier Chartered.

Закон FCPA запрещает физическим и юридическим лицам США дарить или предлагать что-либо ценное иностранным государственным должностным лицам для получения преимуществ в ведении бизнеса.

По словам Лесли Бэкшис, начальника отдела международной коррупции ФБР, подразделение в Майами создали из-за большого количества нагрузки на агентов.

"Мы видели активы, приобретаемые с использованием незаконных доходов. Мы просто наблюдали много плохой активности. И всегда приходилось ехать в Майами для проведения расследований", – уточнила она.

По словам Бэкшис, подразделение ФБР по борьбе с международной коррупцией сейчас насчитывает 51 сотрудника, включая специальных агентов, офицеров разведки, аналитиков и бухгалтеров-криминалистов. В 2010 году в местном отделении в Вашингтоне было всего 13 агентов и один аналитик.

По словам главы отделения в Майами Рика Симпсона, подразделение по борьбе с международной коррупцией тесно сотрудничает с иностранными правительствами и прокурорами, часто проводя параллельные расследования. В Латинской Америке у агентов есть прочные партнерские отношения с правоохранительными органами Бразилии, Колумбии и Эквадора.

Благодаря новым подразделениям ФБР возбуждает больше дел. Бюро занимается расследованием случаев, связанных с FCPA, и работает рука об руку с прокурорами Министерства юстиции США по делам от начала до конца, в том числе регулярно направляя агентов на встречи с компаниями и их юристами.

Роль ФБР в обеспечении соблюдения требований FCPA, включая выявление и расследование потенциальных нарушений, была проанализирована в ноябрьском отчете международного наблюдательного органа по борьбе со взяточничеством, который высоко оценил неизменное лидерство США в борьбе с транснациональной коррупцией.

В отчете Рабочей группы по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях, подразделения Организации экономического сотрудничества и развития, высоко оценили способность этого подразделения выявлять дела FCPA в рамках других расследований.

В частности речь идет о делах по возвращению активов и расследованиях на основе сообщений о коррупции за рубежом, которые поступают от юридических атташе ФБР в 75 странах мира.

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