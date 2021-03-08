Европейскому Союзу грозит потеря 100 миллиардов евро из-за медленных и хаотичных темпов вакцинации населения от коронавируса.

Как сообщает агентство Bloomberg, слишком низкие темпы вакцинации в Европе вызывают беспокойство инвесторов, так как могут повлечь за собой отсрочку восстановления экономики ЕС и возобновления работы бизнеса. Убытки от задержки возобновления работы оцениваются в 50-100 млрд евро.

Отмечается, что рост заболеваемости коронавирусом, который сейчас наблюдается в странах Европы, может нарушить текущие стратегии инвесторов. Кроме того, европейские фонды уже третью неделю подряд фиксируют отток капитала.

"Каждую неделю, когда изоляция должна продлеваться, потому что население не вакцинировано и уязвимо, это означает значительные экономические затраты. Они намного выше, чем затраты на сами вакцинации", – сказал Гунтрам Вольф, директор аналитического центра Брейгеля в Брюсселе.

Главный стратег фонда Principal Global Investors Сима Шах сообщил, что вакцинацию в Европе тормозят бюрократия и противоречивые заявления властей. Издание также назвало среди причин перебои с поставками и сопротивление в обществе.

При этом в конце января стало известно, что компания AstraZeneca из-за технических проблем во втором квартале 2021 года поставит меньше доз вакцины, чем планировалось по контракту, — около 90 миллионов вместо 180 миллионов доз.

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