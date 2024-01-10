'Европейская безопасность под угрозой': в Германии отреагировали на пуски северокорейских ракет Россией по Украине

Ситуация с безопасностью в Европе становится хуже после появившейся информации об использовании северокорейских ракет Россией в войне против Украины. Кроме того, как член СБ ООН Россия нарушает резолюции, за которые сама же голосовала в свое время.

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Такое заявление сделал представитель МИД Германии Себастьян Фишер. Видео появилось на его странице в Х (Twitter).

"Скорее всего, безопасность Европы под угрозой. То, что Северная Корея нелегально, с нарушением международного права, импортирует в Европу такое оружие, в очередной раз меняет ощущение безопасности, так как данные ракеты используются в войне на нашем континенте", – заявил на брифинге представитель МИД ФРГ.

Фишер также акцентировал на том, что как член СБ ООН Россия нарушает резолюции, за которые сама же голосовала в свое время.

"С одной стороны Российская Федерация голосует в Совете безопасности в пользу эмбарго, с другой – сама обходит это эмбарго. Это поразительно", – отметил дипломат.

Фишер также напомнил, что на основании различных резолюций ООН КНДР запрещено производить, использовать и экспортировать такие типы ракет, которые, вероятно, были использованы российскими войсками против Украины.

"Мы резко осуждаем данный шаг и присоединяемся к группе из 47 стран, которые выступили с совместным заявлением, где "самым решительным образом осуждают экспорт КНДР и закупку Россией северокорейских баллистических ракет, а также использование РФ этих ракет против Украины 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года", - резюмировал дипломат.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СоединенныеШтаты Америки получили доказательства того, что российские террористы в последние дни продолжали атаковать баллистическими ракетами северокорейского производства мирные города Украины. США и дальше будут вводить санкции против тех, кто способствует незаконной передаче оружия агрессору.

Напомним, Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты в обход международных санкций и использует их в войне с Украиной. Во время последних атак на нашу страну РФ использовала, в частности, и северокорейскую "баллистику".

Также сообщалось, что Россия собирается импортировать из Ирана баллистические ракеты малой дальности, что усилит способность Москвы уничтожать инфраструктуру Украины. Поставка иранских ракет в РФ может состояться уже этой весной.

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