1. Население Евросоюза плюс Великобритании превышает население мордора больше, чем в три с половиной раза; в то же время военные затраты россии, как сообщила Financial Times, превысили все европейские оборонные бюджеты, вместе взятые.

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То есть в пересчёте на душу населения Европа тратит на оборону чуть более четверти от того, что тратит рф, а огромную разницу направляет на обеспечение своих так называемых социальных стандартов, тупо надеясь на то, что в случае чего Штаты, хи-хи, её, скаредную и жлобскую, защитят.

Но в соответствии с текстом официального (хотя и вольного) украинского перевода Интернационала "час розплати настав": Трамп Петрович пошёл по Европу, да и у пуйла она, чересчур социальная, — следующая.

Вэнс в Мюнхене прямо заявил, что БЕЗОПАСНОСТЬ Европы [то есть будут ли её защищать США] зависит от того, в какой степени она даст свободу своим правым партиям! Кто платит, тот и заказывает.

[И ещё нюанс из его же выступления там же: он сказал, что если Америка выдержала 10 лет нотаций от Греты Тунберг, то Европа должна быть в состоянии потерпеть Маска ПАРУ МЕСЯЦЕВ. Так что большего срока Маску его прямой конкурент по влиянию на Трампа не отвёл…]

2. В связи с распространением наших санкций на пятого президента Украины есть мнение, что такой шаг в такое время был не просто согласован с Трампом, а в некотором смысле им инициирован, ибо тот, наконец, дождался своего времени и решил вспомнить старые обиды, намекнув насчёт возможности что-то такое сделать, то есть выдал, так сказать, представление — и вряд ли у нас этой интересной идее очень долго сопротивлялись.

Снова время расплаты? О времена, о нравы…