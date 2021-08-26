Девочку, родившуюся во время эвакуационного рейса из Кабула, назвали именем позывного самолета. Фото

Женщина, родившая ребенка на борту американского самолета во время эвакуации из Афганистана, назвала девочку Рич. Имя новорожденная получила от позывного воздушного судна C-17 ВВС США – Reach 828.

Об этом в среду, 25 августа, сообщил CNN со ссылкой на главу европейского командования генерала Тода Уолтерса. Известно, что Reach 828 доставил граждан Афганистана на авиабазу Рамштайн (Ramstein Air Base) в Германии.

"Как летчик-истребитель ВВС, я мечтаю наблюдать, как эта маленькая девочка по имени Рич вырастет, получит гражданство США и будет летать на истребителях ВВС Соединенных Штатов", – пошутил Уолтерс.

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Роды у женщины начались прямо на борту транспортного воздушного судна. C-17 как раз совершал второй этап своего путешествия.

Сообщалось, что роженице стало плохо, когда самолет находился на высоте полета выше 8 534 м. Это произошло из-за более низкого давления воздуха в самолете.

Командир решил снизить высоту, чтобы состояние матери и ребенка стабилизировалось.

Девочка появилась на свет почти сразу после приземления воздушного судна в ФРГ. Далее мать и новорожденную направили в медицинское учреждение. Известно, что состояние здоровья эвакуированной семьи удовлетворительное и стабильное.

Как ранее писал OBOZREVATEL, боевики радикального исламистского движения "Талибан" призвали жительниц Афганистана не ходить на работу и оставаться дома, пояснив, что так женщины будут в безопасности. Такой указ якобы будет действовать, пока солдаты группировки не научатся уважать права женщин.