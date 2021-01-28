ЕС, США, Канада и Британия вернули в эксплуатацию самолеты-"убийцы"

Европейский Союз, США, Канада и Великобритания сняли запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MАХ, которая была приостановлена после двух авиакатастроф в 2018 и 2019 годах, в которых погибли почти 350 человек.

Как пишет Reuters, в британском Агентстве по авиабезопасности ЕС (EASA) уверены в безопасности самолетов. Ранее эксперты установили неисправность компьютерной системы.

По словам исполнительного директора EASA Патрика Кая, была проведена независимая проверка, начиная от программного обеспечения кабины до технического обслуживания и обучения пилотов.

"Мы продолжим внимательно следить за эксплуатацией 737 MAX, когда самолет возобновит работу", – добавил он.

В то же время эксплуатацию возобновили и в Великобритании. Как сообщается на сайте Национального управления гражданской авиации страны, решение было принято в связи с усовершенствованием технических характеристик самолетов и изменения программы подготовки пилотов.

"CAA сегодня объявило, что позволит британским авиакомпаниям выполнять пассажирские рейсы на самолетах Boeing 737 MAX при условии тщательного надзора", – подчеркнули в ведомстве.

Аналогичные решения приняли в США и Канаде.

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