ЕС, США, Канада и Британия вернули в эксплуатацию самолеты-"убийцы"
Европейский Союз, США, Канада и Великобритания сняли запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MАХ, которая была приостановлена после двух авиакатастроф в 2018 и 2019 годах, в которых погибли почти 350 человек.
Как пишет Reuters, в британском Агентстве по авиабезопасности ЕС (EASA) уверены в безопасности самолетов. Ранее эксперты установили неисправность компьютерной системы.
По словам исполнительного директора EASA Патрика Кая, была проведена независимая проверка, начиная от программного обеспечения кабины до технического обслуживания и обучения пилотов.
"Мы продолжим внимательно следить за эксплуатацией 737 MAX, когда самолет возобновит работу", – добавил он.
В то же время эксплуатацию возобновили и в Великобритании. Как сообщается на сайте Национального управления гражданской авиации страны, решение было принято в связи с усовершенствованием технических характеристик самолетов и изменения программы подготовки пилотов.
"CAA сегодня объявило, что позволит британским авиакомпаниям выполнять пассажирские рейсы на самолетах Boeing 737 MAX при условии тщательного надзора", – подчеркнули в ведомстве.
Аналогичные решения приняли в США и Канаде.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Компания Boeing прекратила сборку пассажирских самолетов серии 737 MAX после двух смертельных авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек.
Так, 10 марта 2019 года борт авиакомпании Ethiopian Airlines со 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке.
В октябре 2018 года индонезийский пассажирский лайнер Boeing 737 MAX рухнул в море в районе западного побережья острова Ява. На борту находились 188 человек, включая экипаж.
В феврале 2020 года компания обнаружила у этой модели самолетов новую проблему, связанную с программным обеспечением.