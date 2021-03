В ЕС назвали Россию опасным соседом, которого нужно сдерживать

Россия является опасным соседом Европейского Союза и превращается в тоталитарную страну, которую нужно "отталкивать назад", когда она нарушает международное право.

Соответствующее заявление в среду, 24 марта, сделал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель перед началом встречи министров иностранных дел стран НАТО. Его слова передает "Укринформ". Как известно, темой встречи стали отношения с Москвой.

"Россия дрейфует прочь от европейских ценностей. Она все больше превращается в тоталитарную страну: дело Алексея Навального, кибернетические атаки, дезинформация, невыполнение Минских соглашений. Европейский Союз должен на это реагировать", – сказал Боррель.

Он указал на то, что против высокопоставленных официальных лиц РФ Евросоюзом были введены санкции, и ЕС должен "продолжать работу в рамках пяти руководящих принципов для обеспечения единства европейцев и наших партнеров в НАТО".

Вместе с тем, как сказал политик, Европейский Союз должен искать каналы для коммуникации с РФ.

"Россия является нашим соседом, опасным соседом, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, в которых есть общий интерес, в таких как ядерное соглашение с Ираном [СВПД] или климатические изменения. Но, прежде всего, мы должны сдерживать Россию, отталкивать ее назад, когда она нарушает международное право, и очень важно делать это в рамках нашего партнерства с НАТО", – добавил представитель ЕС.

