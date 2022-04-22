Джонсон отказался от перелета на вертолете российского производства в Индии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от перелета на вертолете российского производства, который должен был доставить его на завод во время визита в Индию. Причиной нежелания Джонсона использовать российское транспортное средство являются санкции, которые Запад наложил на РФ из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщило издание The Times of India, ссылаясь на информацию чиновников в индийском правительстве. По словам инсайдеров, сотрудникам, готовившим эту поездку британского премьера, дали ясно понять нежелание Джонсона использовать российский корабль. Им объяснили, что это будет неуместно во время санкций в связи с вторжением России в Украину.

После того, как на Даунинг-стрит наложили вето на вертолет Ми-17, для перевозки Бориса Джонсона из базы ВВС Индии в городе Чандигарх был доставлен вертолет американского производства Chinook.

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30-местное американское воздушное судно совершило 20-минутный рейс, чтобы доставить Джонсона на завод в Халоле.

Издание также сообщило, что премьер-министр, только что совершивший 10-часовой перелет из Лондона, присоединился к пилоту в кабине Chinook и ненадолго задремал во время полета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джонсон призвал мировых лидеров предоставить Украине оружие, в котором она сейчас нуждается.