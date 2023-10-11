Двухпартийная резолюция: Конгресс США выразил полную поддержку Израилю в войне с ХАМАС

Члены Палаты представителей США подписали двухпартийную резолюцию, выражающую полную поддержку войны Израиля против ХАМАС. Документ поддержали триста девяносто два конгрессмена. Хронику всех событий войны можно отслеживать по этой ссылке.

Об этом сообщает The Times of Israel. Соавторами символической резолюции являются председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам член палаты представителей Майкл Маккол и член палаты представителей Грегори Микс.

Документ, в частности:

поддерживает Израиль, когда он защищает себя от варварской войны, развязанной ХАМАС и другими террористами;

вновь подтверждает право Израиля на самооборону, осуждает жестокую войну ХАМАС против Израиля, призывает все страны однозначно осудить жестокую войну ХАМАС против Израиля;

призывает ХАМАС немедленно прекратить эти жестокие нападения и безопасно освободить всех живых заложников и вернуть тела умерших заложников.

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Резолюция "оплакивает более 900 израильтян и 11 американцев, убитых и более 2600 раненых в результате неспровоцированного нападения ХАМАС на Израиль; подтверждает приверженность Соединенных Штатов обеспечению безопасности Израиля, в том числе путем оказания помощи в области безопасности; призывает к полному соблюдению Закона Тейлора Форса (который запрещает прямую помощь Палестинской автономии) и других ограничений в законодательстве США, чтобы не допустить, чтобы иностранная помощь США приносила пользу террористам, прямо или косвенно".

Кроме того, резолюция "осуждает поддержку Ираном террористических групп и их доверенных лиц, включая ХАМАС и Палестинский исламский джихад; призывает к полному соблюдению санкций США против Ирана, чтобы предотвратить финансирование Ираном террористических групп, включая ХАМАС и Палестинский исламский джихад.

Согласно документу, США также готовы помочь Израилю экстренным пополнением запасов и другой поддержкой в ​​сфере безопасности.

Напомним, ранним утром 7 октября боевики ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль: на страну полетели тысячи ракет, а через границу прорвались группы террористов, которые начали убивать и похищать мирных жителей.

В частности, массовую резню боевики ХАМАС устроили над участниками фестиваля на границе с Газой: на месте проведения мероприятия обнаружено более 250 тел, часть мирных людей террористы захватили в плен и вывезли в Газу.

В ответ на агрессию в Израиле объявили о начале операции "Железные мечи", а совет безопасности Израиля единогласно одобрил проведение сухопутной операции в секторе Газа. В армию мобилизовано уже более 300 тысяч резервистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦАХАЛ ликвидировал двух лидеров политического крыла ХАМАС. Израиль продолжает наносить авиаудары по объектам в секторе Газа, используемым террористами ХАМАС. В результате одного из них были ликвидированы два высокопоставленных представителя политического офиса этой радикальной организации – Джавада Абу Шаммалу и Закария Абу Маамара. Ликвидированный Джавад Абу Шаммал был министром экономики ХАМАС, а Муаммар возглавлял отдел внутренних связей террористической группировки.

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