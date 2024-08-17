'Дружественные' к России страны не спешат осуждать операцию ВСУ в Курской области: кто стал исключением

Уже 11 дней Украина проводит наступательную операцию в Курской области РФ. Все это время страны, которые в Москве называют дружественными, в большинстве своем игнорируют этот факт и не выразили слов поддержки Владимиру Путину, а также не осудили действия ВСУ. Исключением стала только Сирия.

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В Дамаске осудили "агрессию", которой, по их мнению, не произошло бы "без коллективной поддержки Запада". Об этом пишет The Moscow Times.

"Сирийский президент Башар Асад Путин спас от потери власти, а возможно, и от смерти во время гражданской войны", – напомнили там.

Между тем Китай, с которым РФ перед самым началом полномасштабного вторжения в Украину договорилась о "безграничном партнерстве", нарушил молчание лишь 12 августа. И только для того, чтобы заявить, что Пекин "обратил внимание на сложившуюся ситуацию".

Что касается ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан), то ее члены также не осудили действия ВСУ.

"Единственный материал на сайте организации размещен 16 августа и озаглавлен "Комментарий для News.ru по ситуации в Курской области": "Аналитическая служба ОДКБ работает в круглосуточном режиме и внимательно следит за развитием ситуации...Там [в ОДКБ] пообещали, что в установленные сроки реализуют все необходимые процедуры в случае обращения России с просьбой о военной помощи", – отметили журналисты.

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко призвал Россию и Украину "окончить драку" и сесть за стол переговоров. Он заявил, что продолжения войны якобы хотят только на Западе.

Лукашенко также отметил, что Беларусь готова взять на себя роль переговорной площадки для урегулирования конфликтов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операция Сил обороны в Курской области идет по плану и приносит положительные результаты. Он получил несколько докладов от главнокомандующего генерал-полковника Александра Сырского, который отчитывался о ходе операции.

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