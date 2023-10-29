Дрейфовал в Тихом океане: у берегов США спасли рыбака, который пропал 13 дней назад. Фото

Канадцы спасли одного из двух рыбаков, пропавших 13 дней назад, выйдя в Тихий океан в штате Вашингтон 12 октября на 13-метровом корабле. Мужчину нашли в 110 километрах на северо-запад от мыса Флеттери (США).

Об этом сообщили на странице Береговой охраны Тихоокеанского северо-западного региона США в соцсети X, ранее известной как Twitter. "1 из 2 пропавших моряков найден живым в спасательном плоту", – отметили там.

Мужчину транспортировали на берег, после чего отвезли в больницу, его состояние стабильное.

Издание King-TV назвало имена людей, обнаруживших рыбалку – это Райан Плейнс и его дядя Джон, которые в тот день решили порыбачить с друзьями. "Я увидел издалека что-то похожее на спасательный плот, забежал внутрь и направил на него бинокль, а затем он выстрелил сигнальной ракетой", – рассказал Райан. После этого они затащили мужчину к себе на борт.

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Спасенный рыбак рассказал, что он был один на плоту в течение 13 дней, со временем оставшись без еды и воды. По словам мужчины, он поймал лосося и съел его, чтобы выжить.

"Мы приготовили ему завтрак. Он выпил три бутылки воды. Он был очень голоден, бедняга", – отметил Джон.

Второй рыбак, который был на борту судна Evening, до сих пор остается пропавшим без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, учения войск Российской Федерации в Балтийском море несколько раз срывались из-за местных рыбаков. Они, договорившись между собой, отказывались выполнять приказы страны-агрессора и покидать территорию, которую хотели перекрыть россияне.

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