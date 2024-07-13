Доноры Демократической партии заморозили $90 млн и требуют от Байдена снять кандидатуру – NYT

Некоторые доноры Демократической партии в Соединенных Штатах Америки объявили о замораживании около $90 млн своих пожертвований на избирательную кампанию американского президента Джо Байдена. Они призывают главу Белого дома снять свою кандидатуру с избирательной гонки.

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Об этом в пятницу, 12 июля, сообщило издание NYT со ссылкой на источники. Решение приостановить столь огромные суммы денег, как говорят собеседники журналистов, является одним из наиболее конкретных примеров последствий неудачных выступлений Байдена на дебатах с Трампом в конце июня.

"Некоторые крупные доноры от Демократической партии сообщили крупнейшему пробайденовскому коалиционному избирательному штабу "Будущее вперед", что пожертвования на сумму примерно $90 млн будут приостановлены, если президент Байден останется во главе избирательного списка", – пишет издание.

В NYT добавили, что представители "Будущее вперед" отказались комментировать какие-либо разговоры с донорами и обещанные замороженные суммы. Советник штаба сказал лишь, что группа ожидает, что доноры, которые приостановили пожертвования, вернутся, "как только решится нынешняя неопределенность".

Ранее сообщалось, что выступление Байдена на первых дебатах против Дональда Трампа вызвало волну беспокойства в Демократической партии. В политсиле начали размышлять о замене кандидата на предстоящих выборах. Над идеей выдвинуть другого кандидата стали думать даже приближенные к Байдену демократы.

Редакционная коллегия одной из старейших американских газет The New York Times также обратилась к Байдену с призывом выйти из предвыборной гонки. Журналисты заявили, что от этого зависит будущее американской демократии.

Сам глава Штатов признал, что неудачно выступил на дебатах и назвал себя "не молодым мужчиной". При этом политик уверен, что он сможет одержать победу на президентских выборах в ноябре этого года.

В интервью АВС News Байден заявил, что не верит в то, что уступает Трампу согласно опросам, а вариант с выходом из предвыборной гонки рассматривает только в случае, если "Господь Всемогущий придет и скажет это сделать"

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме, а также в Демократической партии считают, что вице-президент Камала Харрис является лучшей альтернативой для замены Джо Байдена, если он решит не участвовать в президентских выборах. В Штатах еще никогда не выбирали женщину президентом.

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