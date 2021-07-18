Вчера в Париже прошли массовые протесты против решения правительства о принудительной вакцинации медицинского персонала и введения "паспортов вакцинации". Согласно данным МВД, в протестах приняло участие не менее 114 тыс человек, а из них – 18 тыс в самом Париже. Далее протесты прошли через всю страну, через Кмпер и Лион на юг, до Перпиньяна. Очевидно, что в данном случае была проведена "пристрелочная" акция и это – только начало.

Причем, в Париже на акцию пришли знаменитые общественные деятели, люди искусства и ряд политических деятелей. В Пале-Рояль (Центр Парижа) люди вышли с лозунгами "Свободу!", "Нет диктатуре!", и конечно же "Макрон уходи!". На это уже отреагировал премьер-министр, который заявил о том, что правительство не видит другого решения проблемы роста числа инфицированных. Там считают безусловно необходимой вакцинацию медработников и считают, что полная вакцинация населения – единственный выход из ситуации.

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Но фокус в том, что это – не первая и не последняя акция протеста, которая набирает либо такие, либо куда большие масштабы. И каждый раз повторяется одно и то же. Правительство придумывает какие-то мероприятия, и в ответ на них поднимается протест. То есть, протест идет не от того, что с чем-то плохо прямо сейчас, а от того, что правительство пытается сделать хуже. Причем, это касается как конечного результата мероприятия, так и методов, которыми оно пытается это сделать.

В результате, получается эффект Полесова (12 стульев), когда если бы Макрон просто ничего не делал, а оставил как есть, то было бы намного лучше чем то, что он придумал. Пандемия отодвинула протесты в рамках "желтых жилетов", которое возникло против планов Макрона переформатировать социальную сферу, в частности – провести пенсионную реформу. Исторически так сложилось, что пенсионная система Франции сегодня одна из самых запутанных в мире и в общем – ее давно надо реформировать.

Более того, к пенсионной реформе за последние лет 40 подходили несколько раз и намного более опытные и профессиональные предшественники Макрона, но каждый раз отступали. Отступали потому, что не могли найти формулу, которая была бы максимально справедливой и с минимумом риска социального взрыва. Макрон же решил с наскоку разрубить этот Гордиев узел и получил (уже не первый) социальный взрыв.

Очевидно, что ни он сам, ни его команда не обладают нужным уровнем знаний для решения тяжелых проблем. Но нарциссизм берет свое. Он просто не может смириться с тем, что за последние десятилетия он оказался самым слабым и по большому счету – случайным президентом Франции. Поэтому такой вывод мог бы стать основой для мягкого правительственного курса, который был бы заточен на решение входящих проблем или угроз, категорически избегая их генерации по собственной инициативе.

И вот ровно до пандемии все крупные проблемы, которые выливались в общенациональные потрясения, были сгенерированы именно делитантской активностью самого Макрона. То есть, он получил страну без острых социальных или любых других проблем, на которые надо срочно реагировать, но он сам их нашел и превратил в национальное побоище, наподобие "Желтых жилетов". А вот пандемия стала естественным, не зависящим от него вызовом и реальной угрозой, на которую действительно надо быстро и грамотно реагировать.

В итоге оказалось, что объективные масштабные проблемы, вставшие перед ним и его правительством, оказались не подъемными. Он оказался отвратительным кризис-менеджером, не способным ни мобилизоваться, ни мобилизовать. И как всегда бывает в таких случаях, подобные неумехи начинают срезать углы за чей-то счет. Да, он не совершал никаких уникальных ошибок и делал ровно то, что делали его бездарные коллеги в других странах. Но он же постоянно преподносит себя интеллектуалом и многоходовщиком.

А такие люди всегда ярко вспыхивают во время реального и тяжелого кризиса. И если эта вспышка произошла, то человек входит в историю как Наполеон или Черчилль, а если нет, то это значит, что он существенно себя переоценил. Более того, если он не смог адекватно отреагировать на такой кризис и продолжил красоваться, то это значит, что ему нравится именно этот процесс самолюбования. А это состояние известно как нарциссизм.

Тогда не удивительно наблюдать, как насидевшись в первом кресле, они начинают утрачивать ключи от известного места и забывать о том, что народ их временно нанял на эту должность и если этот народ выражает явное, масштабное и многократно подтвержденное недовольство, то ты не просто действуешь неправильно, а скорее всего – не способен это делать правильно. И в это время включается алгоритм простых решений или срезания углов, а как показывает практика, углы эти срезаются, в первую очередь, за счет демократических ценностей.

Так случилось и в этот раз. Протестующие и правительство разговаривают на совершенно разных языках. Правительство рассказывает о том, что оно не видит другого выхода из кризиса, как полная и возможно – принудительная вакцинация всего населения. Но ключом здесь является то, что "правительство не видит другого выхода". Оно уже не раз и не два показывало, что не умеет видеть других выходов, а по сути – не хочет и не может их видеть. Проще говоря, оно действует на уровне своих бездарных возможностей.

Это вытекает из того, что оно каждый раз пропихивает свои взгляды, принуждая население действовать так, как это хочется правительству. Причем, практически все эти решения оказались недальновидными, не умными и вредными, поскольку существенно ухудшили исходную ситуацию, а кроме того, осуществлялись методами, неприемлемыми в демократическом обществе. Ведь любое новое принуждение это сужение свободы, которая лежит в основе любой демократии.

Так вот, эти протесты поднялись именно против очередной попытки правительства вывернуть руки своему народу и в который раз – сузить свободу. А оно этого слышать не хочет и говорит, что не имеет другого выхода, как в очередной раз растоптать еще один кусок свободы, за которую боролись поколения французов. Ни Макрон, ни его правительство даже не понимают сути требований протестующих и это говорит о том, что для них, как и для Трампа, свобода и демократия – лишь красивые лозунги, которыми можно жонглировать, когда это выгодно. Но они не задумываясь откажутся от этого, если оно создает помеху их планам, пусть и ошибочным или абсурдным.

53-летняя жительница Парижа, Фернанду, отвечая на вопрос журналиста "Ле Монд" о том, почему она вышла на протест, ответила настолько метко, что добавить к этому почти нечего: "Я родилась в Португалии при диктатуре Салазара, я не хочу, чтобы мы видели это снова". То есть, правительство оказалось некомпетентным и не профессиональным для того, чтобы принимать важные решения и программы, не ограничивая свободы граждан. Да, это – не легко. Да, это требует знаний, опыта, харизмы и таланта. И да, если это не удается, то это значит, что правительство бездарно и просто не может выстраивать свои действия настолько грамотно, чтобы и цели добиться, и не растоптать свободы людей, которые вышли на улицы, чтобы их отстаивать.

Макрон уже неоднократно показал, что он не только не способен на профессиональные действия в сложных ситуациях, но что он легко наступает на свободы и демократию каждый раз, когда хочет добиться своей цели. Это уже – его стиль и похоже на то, что к выборам, которые пройдут в следующем году, он пройдет даже не с низким, а с отрицательным рейтингом, как один из самых не популярных и бездарных президентов современной Франции.

Ну и если он сам не может себе дать отчет в том, что с ним не так, люди ему подсказывают это посредством красноречивых лозунгов:

"Разыскивается: Французская Республика – Демократия, исчезла 12 июля 2021 года", "Нет санитарным паспортам, остановите диктатуру", а также лозунгами типа "Свобода" и "Диктатор Макрон" и тому подобных.

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