Действия России выглядят "зловеще", Путин обострил противостояние с США: мир затаил дыхание – CNN

Весь мир застыл в ожидании дальнейших действий президента Российской Федерации Владимира Путина, поскольку предзнаменования после его телеобращения в адрес Украины выглядят "зловеще". Подписав указы о признании независимости двух регионов восточной Украины, глава Кремля значительно обострил свое противостояние с США и их союзниками.

Как пишет CNN, официальные лица США опасаются, что "миротворческие силы" ОДКБ, которые Россия собирается ввести на Донбасс, могут стать началом широкомасштабного вторжения, которое они предсказывали уже несколько раз. Отмечается, что события ближайших часов и дней определят курс мира на годы вперед.

В издании подчеркнули, что если Путин остановится на этом этапе, возможно, кризис в Украине удастся сдержать, и даже дать российскому президенту возможность деэскалировать ситуацию и отказаться от полного вторжения в страну после захвата новых территорий в своем стремлении предотвратить движение Украины на Запад. Такой шаг назад может избежать более широкого глобального кризиса. Однако почти 190 000 российских войск на границах Украины и большинство оценок американских лидеров и разведки говорят о том, что надежды на то, что война ограничится территорией Донбасса маловероятны.

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На экстренном заседании Совета Безопасности ООН посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что то, что Россия называет войска, которые она направляет на восток Украины, "миротворцами", является "нонсенсом". Она подчеркнула, что эти силы являются "попыткой создать предлог для дальнейшего вторжения в Украину".

Также в издании назвали "зловещим" тот факт, что несколько американских чиновников заявили CNN, что они расценивают действия Путина в отношении "ЛНР" и "ДНР" как часть неуклонного движения к более широкому вторжению в Украину.

При этом в материале указали, что президент США Джо Байден проконсультировался с лидерами Франции и Германии и быстро объявил о пакете торговых и финансовых санкций против двух промосковских регионов. Но он не стал разворачивать разрушительную волну мер против российской экономики, которую он обещал в случае вторжения в Украину. Позже Байден уточнил свой комментарий, сказав, что санкции будут введены, если "любые собранные российские подразделения" пересекут украинскую границу, однако 21 февраля чиновники в администрации Байдена вновь провели различие между восточной Украиной и остальной частью страны, отметив, что в этих районах российские войска присутствуют с 2014 года.

Напомним: Путин 21 февраля выступил с обращением относительно украинского государства. Глава Кремля сообщил, что признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". В своих заявлениях он повторял фейки о "государственном перевороте", расправе над русскоязычными и УПЦ Московского патриархата.

Также Путин открыто угрожал Украине. "Это Украина имени Владимира Ильича Ленина – он ее автор и архитектор, включая Донбас. Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас вполне это устраивает. Мы готовы показать вам, что для Украины значит настоящая декоммунизация", – заявил он.

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