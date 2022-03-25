'Да здравствует украинское сопротивление!' В центре Парижа появился яркий мурал в поддержку Украины. Фото

В центре французской столицы Париже появился яркий мурал в поддержку Украины, которая защищается против российской агрессии уже месяц – с 24 февраля. Изображение показывает героическое сопротивление украинского народа.

Об этом пишет "24 канал" в Telegram. Роспись нанесли около Центра современного искусства "Centre Pompidou".

На мурале написано: "Vive la résistance ukrainienne!" , то есть – "Да здравствует украинское сопротивление!". Рисунок сделал художник Никита Кравцов. Проект также поддержали творческая команда и Mairie de Paris Centre.

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Отметим, что Украину поддерживают во всех уголках мира. Накануне в центральном районе Нью-Йорка Манхеттене подняли флаг Украины в знак поддержки государства в борьбе против России. Украинский флаг вместе с американским будет развеваться до полной победы над оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в микрорайоне Кунцевщина в Минске (Беларусь) активисты вывесили сине-желтый флаг. Это связано с появлением информации о высокой вероятности вторжения войск Беларуси в Украину.

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