В США зарегистрировано более 5 тысяч смертей от COVID-19 за один день
В США за одни сутки (4 февраля) зарегистрировали более 5 тысяч летальных случаев COVID-19.
Этот показатель – 5077 погибших за день – является самым высоким за все время пандемии, пишет The Guardian
Однако, отметили журналисты, в значительной степени такое большое число жертв коронавируса связано с накоплением данных в штате Индиана, которая добавила 1500 смертей к общенациональному показателю.
Указывается, что количество погибших часто является отражением того, что произошло за несколько недель до публикации статистики, поскольку обычно это запаздывающие данные о распространения вируса.
Добавим, за 4 февраля в Соединенных Штатах также выявили 122 473 новых инфицированных.
Всего в стране зарегистрировали более 27,2 млн случаев COVID-19, из них летальных 467 тысяч, выздоровели 17 млн человек.
Как писал OBOZREVATEL, недавно в американском штате Флорида неизвестный мужчина примерно 20 лет угнал автомобиль с вакцинами от COVID-19. Стоимость украденного препарата оценивают в $10 тысяч.