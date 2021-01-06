Украинцы в Израиле получили бесплатные прививки от COVID-19

Экс-заместитель министра юстиции Сергей Петухов возмутился, что в Украине прививки от COVID-19 еще не доступны, когда в это же время в Израиле вакцинация идет полным ходом.

На своей странице в Facebook Петухов сообщил, что 5 января его мама, проживающая в Израиле, привилась против коронавируса вакциной Pfizer бесплатно.

"Потому что государство, где она находится, заботится о своих людях", – написал он. Так, ежедневно в Израиле делают более 150 000 вакцинаций.

"Там третий жесткий локдаун, но есть надежда, что через несколько недель, когда население сделает вторую обязательную вакцинацию, жизнь вернется к привычному руслу", – отметил бывший заместитель министра.

Он добавил, что в Украине пока прививок никому не делают. "Потому что вакцину вовремя не закупили. Потому что негде хранить. Здесь нет как развозить. Потому что некому вакцинировать", – написал Петухов.

Он призвал граждан заботиться о своем здоровье, "потому что государству на вас наплевать".

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Добавим, украинцы, проживающее в Израиле, делятся фотографиями из клиник, где им делали прививки. На данном этапе в стране прививают медиков, а также лиц, старше 60 лет.

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Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль вышел вперед в глобальной гонке вакцинации населения против коронавируса. Прививки получили уже около 12 процентов населения страны. Для сравнения, в США – около одного процента.