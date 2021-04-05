CNN: Россия наращивает присутствие в Арктике и испытывает "супероружие". Фото и видео

Россия в наращивает количество своих военных баз и испытывает в Арктике "супероружие" – робота-торпеду с ядерным реактором.

Об этом пишет CNN. Издание уточняет, что "Посейдон 2M39" предназначен для уничтожения прибрежной инфраструктуры и городов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Расположение баз РФ в 2015 году. CNN

По словам экспертов по вооружению, робот-торпеда является вполне реальным и уже может состоять на вооружении армии РФ.

Расположение баз РФ после 2020 года. CNN

Также спутниковые снимки свидетельствуют, что Кремль значительно увеличил вдоль своего северного побережья количество военных баз, где размещаются самолеты МиГ-31БМ и новые радиолокационные системы.

Спутниковые снимки в 2014 году. CNN

Спутниковые снимки после 2020 года. CNN

Источники издания отметили, что такие действия имеют значение для США и их союзников, поскольку она создает возможность "проецировать силу до Северной Атлантики".

Также американцы опасаются, что таким образом Кремль хочет взять под контроль Арктику.

Стратегические позиции РФ несколько десятков лет назад. CNN

Стратегические позиции РФ сейчас. CNN

"Россия модернизирует аэродромы советских времен и радарные установки, строит новые порты и поисково-спасательные центры, а также наращивает свой флот, состоящий из атомных и традиционных ледоколов", – сказал представитель Пентагона Томас Кэмпбелл.

Как сообщал OBOZREVATEL, командование сил армии США в Европе повысило уровень готовности с возможного кризиса до потенциально неминуемого кризиса в ответ на стягивание дополнительных войск России на границу с Украиной.