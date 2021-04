CNN: Россия наращивает присутствие в Арктике и испытывает 'супероружие'. Фото и видео

Россия в наращивает количество своих военных баз и испытывает в Арктике "супероружие" – робота-торпеду с ядерным реактором.

Об этом пишет CNN. Издание уточняет, что "Посейдон 2M39" предназначен для уничтожения прибрежной инфраструктуры и городов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По словам экспертов по вооружению, робот-торпеда является вполне реальным и уже может состоять на вооружении армии РФ.

Также спутниковые снимки свидетельствуют, что Кремль значительно увеличил вдоль своего северного побережья количество военных баз, где размещаются самолеты МиГ-31БМ и новые радиолокационные системы.

Источники издания отметили, что такие действия имеют значение для США и их союзников, поскольку она создает возможность "проецировать силу до Северной Атлантики".

Также американцы опасаются, что таким образом Кремль хочет взять под контроль Арктику.

"Россия модернизирует аэродромы советских времен и радарные установки, строит новые порты и поисково-спасательные центры, а также наращивает свой флот, состоящий из атомных и традиционных ледоколов", – сказал представитель Пентагона Томас Кэмпбелл.

