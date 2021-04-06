CNN: Россия наращивает присутствие в Арктике и испытывает "супероружие". Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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CNN: Россия наращивает присутствие в Арктике и испытывает 'супероружие'. Фото и видео

Россия в наращивает количество своих военных баз и испытывает в Арктике "супероружие" – робота-торпеду с ядерным реактором.

Об этом пишет CNN. Издание уточняет, что "Посейдон 2M39" предназначен для уничтожения прибрежной инфраструктуры и городов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Расположение баз РФ в 2015 году.

По словам экспертов по вооружению, робот-торпеда является вполне реальным и уже может состоять на вооружении армии РФ.

Расположение баз РФ после 2020 года.

Также спутниковые снимки свидетельствуют, что Кремль значительно увеличил вдоль своего северного побережья количество военных баз, где размещаются самолеты МиГ-31БМ и новые радиолокационные системы.

Спутниковые снимки в 2014 году.
Спутниковые снимки после 2020 года.

Источники издания отметили, что такие действия имеют значение для США и их союзников, поскольку она создает возможность "проецировать силу до Северной Атлантики".

Также американцы опасаются, что таким образом Кремль хочет взять под контроль Арктику.

Стратегические позиции РФ несколько десятков лет назад.
Стратегические позиции РФ сейчас.

"Россия модернизирует аэродромы советских времен и радарные установки, строит новые порты и поисково-спасательные центры, а также наращивает свой флот, состоящий из атомных и традиционных ледоколов", – сказал представитель Пентагона Томас Кэмпбелл.

Как сообщал OBOZREVATEL, командование сил армии США в Европе повысило уровень готовности с возможного кризиса до потенциально неминуемого кризиса в ответ на стягивание дополнительных войск России на границу с Украиной.

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