Королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу герцогу Эдинбургскому 9 января, сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили британские СМИ со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца. Прививку 94-летней королеве и 99-летнему принцу Филиппу сделал в Виндзорском замке их личный врач. При этом королева решила придать факт вакцинации огласке, чтобы избежать спекуляций.

Правящий монарх и её супруг вовсе не воспользовались "служебным положением". 8 декабря в Британии началась массовая вакцинация с помощью препарата от Pfizer и BioNTech. А 4 января 2021 года британцам начали вводить вакцину, разработанную специалистами Оксфордского университета и англо-шведской компании AstraZeneca. При этом и Елизавта II и её супруг Филипп входят в приоритетную группу для прививок в Британии - лиц старше 80 лет.

Вообще, по последним данным, всего в мире прививку от COVID-19 сделали уже почти 25 миллионов человек. Для вакцинирования используются сразу несколько вакцин, включая несколько вариантов, разработанных западными фармацевтическими компаниями, а также вакцины из России и Китая. Впрочем, вакцинация российской и китайской вакцинами началась до того, как завершилась третья стадия их клинических испытаний, что является необычным сценарием при использовании вакцин.

Ряд стран пошли на внедрение вакцин до завершения клинических испытаний потому, что на данный момент по всему миру почти 90 млн. человек заболели COVID-19, а более чем 1,9 млн. человек умерли.. И это только по официальным данным - во многих странах официальная статистика отражает лишь верхушку айсберга от реального числа заболевших и умерших.

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02. В мировые лидеры вакцинации выбился Израиль, где используется американо-германская вакцина от Pfizer и BioNTech. В Израиле вакцинированы уже 1,7 млн. человек, что составляет 18,7% населения страны.

03. В Соединенных Штатах Америки прививки от COVID-19 получили уже 7,7 млн. человек. Но это всего 2,4% населения всей страны. США оказались наиболее пострадавшей от коронавируса страной мира. По официальным данным в США более 22,1 млн. человек заболели COVID-19, а 372 тыс. человек умерли. Это огромная цифра, сопоставимая со всем населением среднего областного центра в странах бывшего СССР. Например, население белорусского Витебска - 365 тыс. человек, украинской Винницы - 370 тыс. человек, а российского Владимира - 356. тыс. человек.

04. В Британии, гле вакцинация началась уже более месяца назад, прививки получили уже почти полтора миллиона человек. Но это всего 2,2% населения страны. Британские власти планируют нарастить темпы вакцинации до 2 млн. прививок в неделю, чтобы к марту вакцинировать до 30 млн. человек из приоритетных групп - в основном лиц пожилого возраста, работников системы здравоохранения и людей с серьёзными хроническими заболеваниями..

05. В Китае, где ещё осенью 2019 года началась первая вспышка коронавируса, прививки от COVID-19 сделали уже 9 млн. человек - рекордное число среди всех стран мира. Но в масштабах страны с населением в почти полтора миллиарда человек это пока что капля в море, всего 0,6% всего населения. Чтобы добиться коллективного иммунитета, Китаю нужно вакцинировать около 1 миллиарда человек, что является гигантской цифрой.

06. В России по последним данным прививки вакциной "Спутник V" получили уже 800 тыс. человек. Это 0,55% населения России. По официальным данным в России более 3,3 млн. человек заболели COVID-19, а более 60 тыс. человек умерли. 60 тыс. человек - это всё население небольшого российского города, как Ржев, Воркута или Чистополь. Согласно опросу, проведённому среди российских врачей, почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной.. Известный российский демограф Алексей Ракша, уволенный в 2020 году из Росстата за критику официальных цифр, считает, что данные о смертности от коронавируса в России занижены втрое..

07. В Объединённых Арабских Эмиратах по состоянию на вчера вакцинировали уже более 1 млн. человек или 9.5% населения страны. Это делает ОАЭ одним из лидеров в процессе вакцинации своего населения от смертельной болезни.

08. Во многих странах Евросоюза вакцинация пока разворачивается очень медленно.. В Италии сделано 583 тыс. прививок, в Германии - 532 тыс., в Испании - 277 тыс., во Франции - 80 тыс. В соседних с Беларусью Польше и Литве пока сделаны всего 70 тыс. и 22 тыс. прививок соответственно.

09. На данный момент вакцинация от COVID-19 разворачивается в преимущественно развитых странах, имеющих медицинскую инфраструктуру и финансовые ресурсы. Единственная страна Африки, где начали вакцинацию от коронавируса, на данный момент это Гвинея, расположенная на западе континента. В ней сделали всего 55 прививок - это 0,0004% населения этой африканской страны.

Такие вот дела.

А в комментариях напишите, что вы думаете о вакцинации против коронавируса? Будете ли прививаться сами? И какой вакциной вы предпочли бы сами привиться? Будет интересно узнать.

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