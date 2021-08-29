Кто стал бенефициарами терактов в Кабуле. Почему российский посол назвал "мятежниками" тех, кто сопротивляется Талибану. Чем грозит миру союз Талибана и путинской России.

В результате терактов 26.08.2021 в аэропорту Кабула погибло более 100 человек. В том числе 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка ИГИЛ.

Эта трагедия мгновенно стала важнейшим фактом внутренней политики не только Афганистана, но и многих стран мира, в первую очередь, естественно, США, ну и России.

Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал к импичменту президента Джо Байдена. Грэм считает, что Байден должен быть отрешен от должности за действия по выводу американских войск из Афганистана, поскольку это "капитуляция перед "Талибаном" и самый бесчестный поступок главнокомандующего за всю современную историю". То обстоятельство, что вывод войск был подготовлен предыдущим президентом Трампом, который заключил с талибами соответствующее соглашение, трамписты, естественно, предпочитают забыть.

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В происходящем есть момент личного позора Байдена, но он вовсе не в выводе войск и "капитуляции перед Талибаном", поскольку это была явно выраженная воля американского народа и консенсусное решение всех политических сил США. Позор 46-го президента США в его заявлениях, сделанных накануне полного перехода Афганистана под власть талибов, о том, что этого не произойдет, а если и произойдет, то не скоро. Такие публичные ошибки недопустимы для президента страны, обладающей самой мощной разведывательной службой и самым авторитетным экспертным сообществом.

Что же касается самого вывода войск, а главное, эвакуации граждан США и афганцев, то тут США столкнулись с беспрецедентной по масштабам задачей. К настоящему времени они вывезли из Афганистана около 100 тыс. человек. Такой эвакуации не было никогда в истории. Сейчас принято сравнивать Кабул – 2021 и Сайгон – 1975. Тогда, в 1975-м в ходе операции "Порывистый ветер" на корабли 7-го флота было эвакуировано 1737 граждан США и 5595 граждан других стран (в основном вьетнамцев). Всего в течение апреля 1975 года американцы разными способами вывезли около 50 тыс. человек. А поскольку корабли способны вместить намного больше людей, чем самолеты, эвакуировать из Кабула 100 тысяч по воздуху неизмеримо сложнее, нежели вывезти морем из Сайгона 50 тысяч человек.

Тем не менее, трагедия в Кабуле сильно ударила по позициям Байдена и всей Демократической партии США.

Афганская трагедия

Гибель сотни жертв кабульского теракта – только малая часть трагедии афганского народа, попавшего под власть Талибана. Вопреки тому что врет МИД РФ и телевизор Талибан - это не афганский народ. Это 80 тысяч из 40 миллионов. Большинство народа – женщины и Талибан их не только не представляет, а низводит до положения вещи, которая должна иметь хозяина. Все разговоры о том, что сегодняшний Талибан – это "Талибан 2.0", которого не надо бояться, являются обманом с целью получить международную помощь, без которой талибы получат в Афганистане массовый голод и массовое восстание.

Даже из их умиротворяющих заявлений следует, что казнь путем побивания камнями и другие милые обычаи, практикуемые талибами в Афганистане в период 1996-2001 сохранится, но будут проводиться по решению шариатского суда, что, несомненно, станет большим утешением для казнимых.

Кроме того уже известно, что талибы запретят музыку в Афганистане. Поскольку прослушивание не приветствуется исламом, сказал представитель движения Забихулла Муджахид. Музыка в данном случае просто индикатор. В действительности Талибан запрещает любые проявления культуры. Иллюзии насчет "политического плюрализма" в Афганском Эмирате закончились когда талибы поместили под домашний арест бывшего президента страны Хамида Карзая и руководителя Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу, которые решили не покидать Афганистан после того, как талибы захватили Кабул и проводили консультации с террористами по вопросу формирования нового правительства.

По мнению руководителя Центра Европа-Ближний Восток Института Европы РАН Александра Шумилина талибы будут постепенно уничтожать тех, кого другие страны не успеют эвакуировать до 31 августа. Вот его прогноз:

"Не уверен, что это будет чистка массовая и под каток, но постепенно она будет осуществляться. Пока [талибы] будут заходить по спискам в отдельные дома, скажем, каждый пятый дом, нейтрализуя тех, кого они считают наиболее опасными. Дальше в каждый третий дом и это покатится. Иначе это быть не может".

Что касается женщин, то Талибан призвал работающих жительниц Афганистана не покидать свои дома. Как объяснил пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид, "силовые структуры талибов еще не обучены тому, как вести себя с женщинами и могут плохо обращаться с ними". За 20 лет жизни без талибов в Афганистане выросло поколение женщин, не считающих себя бесправной вещью, которая должна перемещаться исключительно в сопровождении хозяина и непременно в упаковке в виде мешка на голове. Для талибов такой статус женщины – сакральная скрепа и поэтому при виде бесхозной женщины на улице талиб должен немедленно прекратить безобразие и совершенно непонятно, кто и зачем станет его переучивать, а главное, захотят ли руководители Талибана ломать одну из главных скреп, на которых держится их движение.

Бенефициары терактов

В российском телевизоре кабульская трагедия вызвала приступ радости. Ведущая и обитатели программы "60 минут" от 26.08.2021 явно испытывали пароксизмы счастья и с трудом сдерживались, чтобы не пуститься в пляс.

Ольга Скабеева говоря о теракте мгновенно перешла на крик и ее ликованию не было границ:

"Американцам выгодно залить кровью собственный провал! Байден – военный преступник! Его надо под трибунал!". Конец цитаты.

Зная за собой определенную "слабость" в отношении к обитателям российского телевизора, я решил проверить – вдруг эти люди вовсе не радуются чужой беде, вдруг или движет сострадание к чужой боли. Невероятно с учетом репутации, но вдруг. Для проверки собственных сомнений я посмотрел выпуски программ за 8.05.2021. Дело в том, что теракты в Афганистане – это обыденность. При американцах их в массовом порядке совершали как раз талибы.

Так вот, 8 мая 2021 года. Теракт в Кабуле. Взорвана школа для девочек. Погибло 85 учениц. Зомбоящик весь в победобесии, про теракт в Кабуле ни слова. Только Мацкявичус в "Вестях" скорбит. По ушедшему из жизни Е.К.Лигачеву. На всякий случай посмотрел программы следующих дней. Путин и Победа. Путин забивает голы в Ночной хоккейной лиге многократным чемпионам мира… Про чудовищный теракт унесший жизни 85 афганских девочек ни гу-гу.

Российский МИД уже фактически признал Талибан законной властью в Афганистане. Вот доказательство - слова российского посла в Афганистане Дмитрия Жирнова: "…военных перспектив, военного потенциала у мятежников мало во главе с Ахмадом Масудом-младшим и первым вице-президентом Салехом…".

"Мятежники" - это те, кто выступает против законной власти. То есть посол Жирнов считает террористовТалибана законной властью. Информации о том, что руководство МИД РФ одернуло Жирнова я не нашел…

Бойцы Ахмада Масуда-младшего – это не "мятежники", а повстанцы, воины сопротивления. По разным оценкам, отряды сопротивления в Панджшере сейчас насчитывают от 12 до 15 тысяч человек. А у "Талибана" есть 80 тысяч бойцов. "Это колоссальная разница и, очевидно, не в пользу повстанцев", - отмечает журналистка The Times Чарли Фолкнер, которая только что побывала в Панджшерском ущелье.

Положение повстанцев сложное, но не безнадежное благодаря природным условиям, а главное, человеческому фактору. В XIX веке в их ущелье не смогли войти даже лучшие силы Британской империи. В 1980-х годах в долине успешно противостояли советским солдатам. Отрядам моджахедов тогда командовал Ахмад Шах Масуд, получивший прозвище "Панджшерский лев". Его сына соответственно называют "Панджшерский львенок". Ахмад Масуд-младший разительно отличается от "бородачей в тапочках" которые захватили Афганистан. Нн учился на факультете военных исследований в Королевском колледже Лондона, в 2016 году получил степень магистра международной политики в Лондонском городском университете.

В авторской колонке, недавно опубликованной в Washington Post, Ахмад Масуд-младший призвал США, Великобританию и Францию поддержать нынешних повстанцев, направив им оружие. Но официальной реакции на это обращение пока не было. И это большая ошибка, поскольку силы афганского сопротивления талибам бьются не только за себя, но и за все человечество, за предотвращения той угрозы, которую несет миру укрепление Талибана в качестве единственной власти в Афганистане, что неизбежно приведет к превращению Афганистана в место притяжения и сборки всех сил мирового терроризма. Между Талибаном и ИГИЛ есть серьезные противоречия. Талибы – традиционалисты, исповедующие каноническую версию ханафитского мазхаба – правовой системы ислама, которой придерживается большинство мусульман России и Центральной Азии. Игиловцы – салафиты, придерживающиеся крайне радикальной версии ислама. Но особенность террористических организаций в их способности в случае необходимости забывать о своей религиозной розни и объединять свои усилия для борьбы с теми, кого они считают своим главным врагом – с цивилизацией Запада.

Братские режимы: Талибан зачищает Афганистан – Путин зачищает Россию

Дополнительную угрозу представляет намечающийся союз путинской России и Талибана. Это – братские режимы, которые объединяет не только ненависть к Западу.

Путин зачищает Россию от несогласных, образованных и умных. То же, немного иными методами делает Талибан.

Из Афганистана от талибов бегут образованные, молодые и умные. То же происходит и в России. В последние года из России стали чаще уезжать специалисты с докторской степенью. Число таких эмигрантов выросло за последнее время в пять раз. Поводом для отъезда становится ощущение отсутствия будущего для себя и своей семьи, предчувствие угрозы со стороны властей, примеры друзей и соседей, подвергнутых допросам, обыскам и арестам, объявленных иноагентами.

"Левада-центр" представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России. Это рекордный показатель за последние 10 лет. В Афганистане нет достоверных социсследований, но если бы были, цифры явно были бы аналогичными…

Похоже, что в Кремле всерьез собираются ковать ось "Москва – Кабул" и такое впечатление, что эти люди не понимают последствий этого безумного союза в том числе и для них самих…

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