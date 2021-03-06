Чехия выдала США украинцев, которым грозит 20 лет тюрьмы

В начале марта 2021 года Чехия экстрадировала в США двух граждан Украины, подозреваемых в киберпреступности и отмывании денег. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба чешского национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), они были задержаны еще в феврале 2020 года. По версии следствия, украинцы входили в организованную группу киберпреступников, которые действуют во многих странах.

"Согласно выводам расследования, это высокопоставленные исполнители киберпреступлений и отмывания денег, которые использовали самые современные инструменты киберпреступности, такие как зашифрованное общение, платежи в криптовалюте, открытие банковских счетов в чешских банках под фиктивным удостоверением личности, зашифрованные устройства, виртуальные частные сети, даркнет и другие методы анонимизации, чтобы правоохранительным органам было как можно сложнее их найти", – говорится в сообщении центра.

Отмечается, что ущерб, нанесенный на сегодня составляет около 500 000 долларов США

Как сообщил прессекретар Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей, группа была обнаружена в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США. Сейчас оба подозреваемых уже находятся в Штатах.

Напомним, ранее в сети ошибочно сообщили о большой утечке номеров телефонов, аудиозаписей голосовых звонков и журналов вызовов пользователей из Украины и России. Было обнаружено якобы около двух миллиардов записей суммарным объемом более 800 гигабайт. Однако по состоянию на 4 марта в компании WizCase признали, что утечки данных не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ заблокировала ботоферму, состоявшую из более 18 000 аккаунтов. Она была организована тремя жителями Киева, работала по заказу кураторов из страны-агрессора России и некоторых украинских политических сил.