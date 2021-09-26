Была похищена отцом: в США девушка воссоединилась с матерью после 14-летней разлуки

19-летняя Жаклин Эрнандес нашла свою мать Анжелику Венсес-Сальгадо, которую не видела с шести лет. Когда она была ребенком ее похитил родной отец Пабло Эрнандес и женщина уже не рассчитывала вновь встретиться с дочерью.

Об этом сообщило издание Metro. Спустя 14 лет девушка позвонила матери в Техас, США, из Мексики и попросила о встрече на границе двух стран.

В назначенный день их остановили пограничники на переходе в Ларедо. Однако, когда Жаклин предоставила все документы, подтверждающие, что она та самая девочка, которую несколько лет искали в нескольких Штатах, и рассказала о цели визита, то женщинам позволили воссоединиться.

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"Жаклин похитил ее отец в феврале 2007 года. Предположительно он вывез ее в Мексику, но мы не могли определить его местонахождение вместе с дочерью. Департамент полиции Клермонта даже сотрудничали с ФБР, чтобы обнаружить и арестовать Эрнандеса, но этого сделать так и не удалось. Потому сегодняшняя встреча – это настоящее событие не только для этой семьи, но и для всех правоохранителей округа", – указали в полиции.

Как ранее сообщалOBOZREVATEL, в Московской области отчим вместе со своей женой похитил двух ее малолетних сыновей. Он пригрозил их отцу оружием и едва не задавил автомобилем.