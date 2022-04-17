'Будьте сильными': Джонсон заговорил на украинском в обращении на Пасху, а Шольц упомянул войну в Европе. Видео

Европейские политики в своих обращениях по поводу Пасхи, которую сегодня празднуют христиане западного обряда, упоминали об Украине. Нашей стране желали сил и мужества, а также гарантировали усиление поддержки украинской армии и государства.

В частности, премьер Британии Борис Джонсон даже обратился к народу Украины на украинском языке. А канцлер Германии Олаф Шольц уверил, что его страна продолжит поддерживать Украину в борьбе за мир.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в своем обращении по случаю Пасхи поздравил с праздником всех христиан мира. Он также обратился к украинцам и пожелал украинскому народу силы.

"Желаю христианам всего мира счастья и благословения, в том числе христианам Украины, независимо от того, отмечаете ли вы Пасху сегодня или позже в этом месяце. Пусть послание надежды воскресшего Христа принесет вам силу", - написал Джонсон.

Видео дня

Он опубликовал видео своего обращения, где уверил, что свет непременно победит тьму. На лацкане пиджака главы британского правительства была приколота сине-желтая ленточка, а в самом видео показали украинские писанки.

Также Джонсон сделал отдельный твит на украинском языке.

"Будьте сильні і майте в серці відвагу, ви всі, що вповаєте на Господа", - написал британский политик, который демонстрирует неизменную и мощную поддержку Украины.

Об Украине вспоминал в день Воскресения Христа, который католики западного обряда отмечают сегодня, и канцлер Германии Олаф Шольц.

"Желаю вам и вашим семьям счастья и в течение ближайших нескольких дней набраться сил и надежды. Потому что война посреди Европы нас всех угнетает. Речь идет о мире и свободе, и поэтому мы все поддерживаем украинцев и продолжим это делать", - отметил Шольц в Twitter.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Германия потратит 2 млрд евро на военную технику для Украины и выделит более миллиарда евро военной помощи. Также официальный Берлин отменил все ограничения для украинских перевозчиков.

А Британия, помимо мощной помощи оружием Украине, снова ударила по РФ санкционно - в расширенные списки лиц, против которых введены санкции, попал Медведчук и еще 205 человек.

Также Британия отменяет все, что связано с русской культурой. Такое решение вызвало в России оглушительную истерику.