Британия подняла истребители из-за российских бомбардировщиков вблизи побережья Шотландии. Видео

Истребители Typhoon Королевских воздушных сил Великобритании были подняты в воздух у побережья Шотландии из-за российских бомбардировщиков. После нескольких минут противостояния в воздухе ​​их выпроводили.

Примечательно, что инцидент произошел всего за несколько часов до переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Об этом сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Британский самолет повышенной готовности вылетел из Лоссимаута после того, как были получены предупреждения о приближающихся российских самолетах. Силы быстрого реагирования сопровождал самолет-заправщик Voyager из Брайза Нортона. Они перехватили и вывели российские самолеты из воздушного пространства Великобритании.

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Отмечается, что британские истребители Typhoon пролетели в непосредственной близости от российского самолета, который вошел в воздушное пространство, известное как "зона интересов" Великобритании.

Так называемая "зона интереса" находится недалеко от Британских островов и включает международное воздушное пространство, но Великобритания несет ответственность за его охрану и предоставление услуг управления воздушным движением. Примечательно, что такие операции не являются чем-то необычным, однако данный случай вызвал особое опасение из-за напряженных отношений Российской Федерации и стран Запада.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Джонсон заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину будет катастрофическим шагом. По словам британского премьера, Москва получит "новую Чечню".