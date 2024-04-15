Британия не будет сбивать дроны над Украиной: Кэмерон объяснил, почему

Великобритания не будет сбивать беспилотники над Украиной, как сбивала их над Израилем. Использование Королевских военно-воздушных сил для этого втянет НАТО в прямой конфликт с Россией, что приведет к "опасной эскалации".

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью LBC. По его словам, лучшее, что может сделать Британия и другие страны, это продолжать оказывать финансовую поддержку Киеву.

Это интервью Дэвида Кэмерона состоялось после того, как премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что истребители Королевских ВВС (RAF) сбили несколько иранских беспилотников, нанесших удар по Израилю в ночь на 14 апреля.

Когда корреспондент LBC спросил Кэмерон, почему RAF не могут сбивать также дроны над Украиной, премьер заговорил о рисках использования британских военных активов в прямой конфронтации с Россией.

Кэмерон сказал, что Великобритания "сделала больше, чем любая другая страна индивидуально для помощи украинцам".

"Мы научили более 60 000 украинских военных, мы были первыми, кто предоставил им противотанковое оружие, дальнобойную артиллерию и танки", – напомнил Кэмерон.

В то же время он считает, что существует риск эскалации войны и перехода ее в мировую.

"Я думаю, что сложность с тем, что вы предлагаете, состоит в том, что если вы хотите избежать эскалации с точки зрения более широкой европейской войны, я думаю, чего вам нужно избегать, так это того, чтобы войска НАТО вступили в боевые действия с российскими. войсками, это было бы опасностью для эскалации".

По убеждению Кэмерон, сказал, что лучшее, что может сделать Великобритания и другие страны для Украины, это продолжать оказывать финансовую поддержку.

"Делайте все возможное, чтобы поддержать Украину, в плане денег, в плане дипломатии и, что очень важно, в плане оружия. Дать им оружие, чтобы защитить себя, научить их войска, это абсолютно правильно", – сказал Кэмерон.

Как сообщал OBOZ.UA:

Иран запустил по Израилю в ночь на 14 апреля 331 средство воздушного нападения : 185 дронов, 36 крылатых и 110 баллистических ракет. В сети показали, как выглядят большие фрагменты иранских ракет, перехваченных ПВО и не долетевших до своих целей.

Отбивать атаку ЦАХАЛ помогали американские и британские военные, сбивая цели еще в Иордании, Ливане и Сирии. Британские истребители вылетели из Кипра, чтобы перехватить иранские дроны и ракеты , выпущенные по Израилю.