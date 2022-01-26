Британец перехитрил мошенников в сети, задав всего один вопрос

Майкл Гриффитс из Великобритании едва не потерял 900 фунтов стерлингов из-за мошенника в мессенджере WhatsApp, пока не задал тому один вопрос.

Историей с Liverpool Еcho поделился его пасынок Джордан Паркер из города Элсмир-Порт. По словам парня, отчим чуть не отправил деньги своей падчерице Софи. Та, якобы, прислала ему сообщение со своего старого номера, в котором сообщила, что потеряла телефон, поэтому перешла на старый и попросила помочь ей деньгами.

Мошенник, притворившийся девушкой, написал: "Ты занят? Поскольку я хочу попросить об услуге, я пытаюсь установить свое банковское приложение на этот старый телефон, но оно не работает и немного напрягает, потому что мне нужно оплатить счет".

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Майкл ответил: "Что угодно, Соф. Дай мне подробности, Соф".

Мужчина предложил поискать ее старый телефон, но мошенник ответил, что там наверняка разрядилась батарея и толка от звонков не будет.

Затем Майкл написал мошеннику, что он может перевести только 400 фунтов стерлингов за раз из-за лимита в его банке, на что ему ответили: "Ха-ха, все равно спасибо за помощь".

В какой-то момент разговора мужчина задал вопрос про второе имя Софи: "Какое у тебя второе имя, Соф?", на что мошенник спросил, зачем это ему.

Мужчина ответил: "Чтобы знать, что это ты, Соф". После этого мошенник перестал отвечать и просить деньги.

Джордан решил опубликовать разговор его отчима с мошенником в социальных сетях, чтобы предупредить других.

"Он мог отправить эти 900 фунтов стерлингов, пока не понял, что у него нет такой суммы денег на его счету, если бы этот мошенник сказал, что ему нужно 300 фунтов стерлингов, отчим сделал бы это сразу, даже не задумываясь", – сказал молодой человек.

Он же призвал всех быть бдительными и проверять, с кем они общаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, пожилая американка с легкостью распознала мошенника и сдала его копам.